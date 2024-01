U-Ausschuss: Dieser Antistressball macht die Blauen nervös

Im Verlangen auf Einsetzung des „rot-blauen Machtmissbrauchs-U-Ausschusses“ versucht die Volkspartei, etliche alte Causen neu aufzurollen. Einige der Fälle könnten durchaus neue Brisanz bekommen, denn das mächtigste Instrument des U-Ausschusses ist das Recht auf Aktenlieferungen aus Ministerien und Behörden. Gut möglich, dass neue Details zu alten Skandalen für Diskussionsstoff sorgen. Hinter vorgehaltener Hand bestätigen ÖVP-Politiker: Der Fokus soll auf roten und blauen Ex-Ministern liegen, die heute noch politisch aktiv sind – also vor allem auf Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und den früheren Verkehrsministern Jörg Leichtfried (SPÖ) und Norbert Hofer (FPÖ).

Wenn die ÖVP die angeblichen Machenschaften ihrer früheren Koalitionspartner SPÖ und FPÖ in einem eigenen U-Ausschuss durchleuchten will, dann lässt sich das zwar schnell als wahltaktisches Ablenkungsmanöver von den eigenen Affären durchschauen. Man sollte allerdings nicht den Fehler machen, den U-Ausschuss deshalb für gänzlich wertlos zu halten.

Deals unter Freunden

Die Geschichte spielt im Jahr 2018. Ex-FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer war damals erst wenige Monate im Amt und wollte offenbar mit einer Kampagne auffallen, gegen die niemand etwas haben konnte: Eine Initiative gegen Drogenlenker. Ein Millionenbetrag wurde freigeschaufelt und die Autobahnen mit „Drogen = Gefahr“-Plakaten zugekleistert.

Das reichte Hofer aber noch nicht – die Bevölkerung sollte nicht nur an seinen Slogans vorbeifahren, die Botschaften sollten direkt unter die Leute gebracht werden. Mit der Wiener Werbeagentur Outsell war man sich offenbar schnell einig. Die Outsell ließ einen ausrangierten Linienbus mit den BMVIT-Sujets bekleben und ging auf Tournee.

In größeren Städten machte der Tourbus Halt und Promotion-Mitarbeiter von Outsell verteilten Anti-Drogen-Merchandise. Darunter: 100.000 weiße Antistressbälle und Silikonarmbänder, die das Ministerium via Outsell produzieren ließ: „BMVIT – Lass Drogen nicht ans Steuer“, war darauf zu lesen.

Und wie das in Österreich bei öffentlichen Aufträgen so üblich ist, muss man auch in diesem Fall nicht lange nach Parteifreunden suchen, die profitierten. Denn der Eigentümer und Geschäftsführer der Werbeagentur Outsell ist der frühere Wiener FPÖ-Bezirksrat und Funktionär der Freiheitlichen Wirtschaft Andreas Bussek. Er durfte sich über 188.540 Euro freuen, die vom Ministerium auf das Konto seiner Agentur wanderten.

Bekam Busseks Agentur den Zuschlag, weil er ein Parteifreund des damaligen Ministers war? Mails aus dem Verkehrsministerium, die profil vorliegen, deuten darauf hin: Darin tauschen sich zwei Mitarbeiterinnen des Ressorts darüber aus, wie es zum Deal mit der Outsell kam: „Es gab keine Ausschreibung“, schreibt eine Beamtin, die mit der Auftragsvergabe befasst war. Und das, obwohl der Auftrag über dem Schwellenwert von 100.000 Euro lag.