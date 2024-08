Trump gegen Harris: Findet die TV-Debatte statt?

Denn: Auch Hillary Clinton lag 2016 noch zwei Wochen vor der Wahl deutlich vor Donald Trump. Zwar haben dann eine Vielzahl an Faktoren dazu geführt, dass Clinton die Wahl verloren hat, dennoch ist das natürlich ein Ausgang, den Kamala Harris vermeiden will.

Nicht nur durch den Wahlausgang will sie sich von Clinton abheben: Den Grundton ihrer Kampagne formuliert Harris entscheidend anders als ihre Parteikollegin. Sie, die als erste schwarze Kandidatin einer großen Partei antritt und die erste US-Präsidentin überhaupt wäre, hebt diese möglichen politischen Durchbrüche weder in ihren Fernsehspots noch in ihren Reden besonders hervor, wie Politico analysiert. Clinton hatte dies sehr prononciert getan. Harris konzentriert sich dagegen eher auf ihre Herkunft aus der Mittelschicht und ihre Erfahrung als Staatsanwältin.

Wenn sie, wie in ihrer Rede am Parteitag vergangene Woche von ihrer Kindheit in einem Arbeiterwohnviertel in Oakland in Kalifornien erzählt, dann verankert sie sich ganz bewusst in der Mittelschicht. „Das ist das, wo ich herkomme“, sagte sie, und verband es gleich mit dem politischen Subtext ihrer biografischen Erzählung: „In meiner gesamten Karriere hatte ich nur einen einzigen Mandanten. Das Volk.“