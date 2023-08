Viktor Orbáns größter Fan

Anlass war ein Open-Air-Event des „Mathias Corvinus Collegium“ (MCC). Tucker war bereits 2021 Gast gewesen. Die Bildungseinrichtung gilt als Kaderschmiede des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Seine Regierung hat das Collegium mit knapp 1,7 Milliarden Euro gefördert – das ist mehr als alle anderen Universitäten des Landes zusammengenommen bekommen. Was für Gastredner lädt so eine Schule ein? Und was wird auf der Bühne gesagt? Leider gab es keinen Live-Stream. Eine Kollegin aus Budapest, die im Publikum gesessen ist, war aber so freundlich, mir eine Aufnahme zu schicken. Dann hören wir mal rein.

Seitdem lädt Carlson seine Videos auf Twitter hoch, wo er fast 10 Millionen Follower hat. Oder er spricht live, so wie diesen Dienstag in Budapest.

Vergangenes Jahr fand in Budapest außerdem eine Konferenz des „Conservative Political Action Committee“ (CPAC) statt. FPÖ-Chef Herbert Kickl war zu Gast und der ehemalige deutsche Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Donald Trump schickte eine Videobotschaft und auch Tucker Carlson, einer der einflussreichsten, rechten Stimmen in den USA.

Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Haben Sie das Foto von Sebastian Kurz in Budapest gesehen? Es zeigt ihn – vor einer österreichischen Flagge – beim Händedruck mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Kurz war privat zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft angereist, wurde aber in Ungarn wie ein Staatsmann empfangen.

„Sie hassen Ungarn!“

Pressmann sollte gefeuert werden, wetterte Carlson. Und dann macht er einen eigenartigen, historischen Vergleich: „Die Sowjets haben euch einst eingebläut, Lenin zu verehren. Heute bläuen euch die Amerikaner ein, Transvestiten zu verehren.“ Standhaft gegen den kulturellen Imperialismus – das ist Carlsons Parole.

„Sie hassen Ungarn“, sagt Carlson weiter, „nicht für das, was Ungarn getan hat, sondern für das, was es ist. Es ist ein christliches Land und das hassen sie.“ Die Demokraten in den USA seien die „Partei der Kinderlosen“, der Unverheirateten, der Menschen, die für große Banken arbeiten, aber in kleinen Wohnungen in überfüllten Städten leben. Sie leben in „seelenlosen“ Städten und lassen sich ihr Essen von Migranten nach Hause liefern. In ihrer „Isolationszelle“ fernab der Natur können sie all das, „was Gott geschaffen hat“, nicht mehr sehen. „Und das Nächste, woran du dich erinnern kannst, ist dass du plötzlich eine Covid-Maske trägst“, sagt Carlson.

Er springt wild hin und her – Kritik an Big-Tech, Kritik an der Globalisierung, Überfremdung und Wokeness. Aber im Grund schürt Tucker Carlson genau dieselben Ängste, wie Viktor Orbán. Sie – die Eliten – wollen euch, den „normalen“ Bürgern, euer Land wegnehmen, wie ihr es gekannt habe.