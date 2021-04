Alles, was rechts ist: Gelingt eine neue Großfraktion in der EU?

Es kam dann doch alles anders. Nicht Marine Le Pen, sondern Emmanuel Macron wurde Frankreichs Staatspräsident. Frauke Petry wurde nicht deutsche Kanzlerin, wie von Strache prognostiziert, sondern verließ die AfD im Streit. Und seit die FPÖ mit dem Ibiza-Skandal aus der Regierung geflogen ist, sind die Freiheitlichen auf EU-Ebene in der Bedeutungslosigkeit versunken. „Zu meiner Zeit waren wir die treibende Kraft für die Zusammenarbeit“, sagt Mölzer heute.

Jetzt ist es ein Italiener. Am 18. Mai 2019, an jenem Tag, an dem Strache seinen Rücktritt bekannt gab, lud der Lega-Chef und damalige Innenminister Matteo Salvini Vertreter von zehn rechten Parteien nach Mailand ein, darunter auch AfD-Chef Jörg Meuthen. Wieder einmal, wie schon 2005, 2007 und 2016, schwelgten die Beteiligten im Pathos. Von einer „Zeitenwende“ und einer „neuen Ära“ war die Rede. Jetzt, so Salvini, sei die Zeit gekommen, Europa von der „Besatzung durch Brüssel“ zu befreien.

„Wir sind David gegen Goliath, aber die Geschichte zeigt manchmal, dass die Kleinen, wenn sie entschlossen sind, die starken Mächte besiegen“, so Salvini damals in seiner Rede. Eine Woche später fand die Europawahl statt. Ziel war schon damals, 150 Abgeordnete in einer Großfraktion der Rechten zu vereinigen. Salvinis Traum platzte. Die ID-Fraktion, in der Lega und Rassemblement die meisten Sitze stellen, landete auf Platz vier. Kein David, aber auch kein Goliath.

Ändert sich das jetzt?

Im Falle eines rechten Schulterschlusses würde die Fraktion zu einem Riesen heranwachsen, größer als die Sozialdemokraten. „Es wird haarknapp“, sagt Mölzer. Jetzt soll Orbán es richten. „Er ist eine starke politische Persönlichkeit, und er will es den Christdemokraten zeigen“, so Mölzer. Ende des Jahres müsse es eine Entscheidung geben.

Gelingt es den Eurorechten bis dahin, eine Einigung zu finden, dann stünde im Europaparlament eine enorme Verschiebung der Machtverhältnisse an: Ende des Jahres, nach der ersten Hälfte der Legislaturperiode, werden die Ämter im Präsidium sowie sämtliche Ausschussvorsitzende neu bestellt. Bisher haben Sozialdemokraten und Konservative die Abgeordneten der ID von diesen Posten ferngehalten. Doch als zweitstärkste Fraktion ließen sich die Rechten wohl nicht mehr ausgrenzen. Ein Vizepräsident Harald Vilimsky von der FPÖ oder ein Ausschussvorsitzender Meuthen von der AfD wäre dann nicht mehr ausgeschlossen.