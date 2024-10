Wahl 24: Österreich in der Long-Covid-Welle

Menschen wählen bestimmte Partein aus ganz unterschiedlichen Gründen – weil ihnen bestimmte Themen wie Migration oder Umweltschutz besonders wichtig sind, weil sie unzufrieden sind mit dem Status Quo, weil sie zufrieden sind mit dem Status Quo. Und manche Menschen wählen, weil sie nicht verzeihen können. Zum Beispiel all die Ausgangssperren, die Testpflicht, die Impfpflicht, die dann doch nicht so kam, aber immerhin wollte man sie…

Eine aktuelle Wahlumfrage der Forschungsinstitute Foresight und des Instituts für Strategieanalysen im Auftrag des ORF zeigt: Für 34 Prozent der FPÖ-Wähler:innen war die Covid-Pandemie auch noch drei Jahre nach dem letzten Lockdown ein zentrales Wahlkampf-Thema.

Der FPÖ-Wähler vergisst offenbar nicht. Denn bei keiner anderen Wählergruppe war Corona bei der Nationalratswahl noch so relevant. Bei allen anderen Parteien, die jetzt in den Nationalrat einziehen, rangierte Covid-19 an letzter Stelle der diskutierten Themen für die Nationalratswahl. Themen wie die Teuerung und Zuwanderung haben über Parteigrenzen hinweg Wahlentscheidungen stark beeinflusst. Freilich waren diese Themen auch für jene, die der FPÖ ihre Stimme gaben, starke Wahlmotive. Doch Corona ist ein FPÖ-Spezifikum.