Warum die Stadt Wien nichts vom Rekordergebnis der Wien Energie bekommt

Die Wien Energie hat einen Lauf: Nach einem Überschuss von 385 Millionen Euro im Jahr 2022, folgt für das Vorjahr mit 598 Millionen Euro abermals ein Rekordüberschuss. Davon bekommt die Stadt Wien, die Alleingesellschafterin der Konzernmutter Wiener Stadtwerke ist, dennoch keinen Cent. Zumindest bis 2025 nicht. Der Grund dafür liegt rund zwei Jahre zurück.

Teenager kennen das Problem, wenn sie am Wochenende ihre Eltern nach Geld fragen. Und auch die Wien Energie hat im August 2022 erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man am Wochenende kurzfristig Geld braucht.

Die Wien Energie musste also ihre Mutter anschnorren: die Stadt Wien. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) machte im Juli 2022 – also einen Monat bevor der finanzielle Engpass publik wurde – im Alleingang per Notkompetenz insgesamt 1,4 Milliarden Euro als Kredit locker.

Diese Gelder aber drohten nicht auszureichen, um an der internationalen Gasbörse Gas einzukaufen. Schließlich trafen sich am Wochenende des 27. und 28. August 2022 Vertreter der E-Wirtschaft, der Stadt Wien und der Regierung im Bundeskanzleramt.

Zwischen 1,7 und 1,8 Milliarden Euro musste die Wien Energie nur wenige Stunden nach Ende der Krisensitzung als Sicherheit hinterlegen, um die Geschäfte an der Energiebörse abzusichern. So viel Geld konnte das Unternehmen damals aber allein nicht stemmen.

Deshalb musste auch noch die Großfamilie – also der Bund – einspringen und über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) eine Kreditlinie in der Höhe von zwei Milliarden Euro gewähren. Mit einer Laufzeit bis 30. April 2023.