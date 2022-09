Wien Energie: Management befürchtete "fatale" Folgen für Strom- und Gasversorgung

Die Fehlerkultur im SPÖ-Rathaus ist seit jeher unterentwickelt. Das zeigte sich im Umgang mit dem Skandal um das Krankenhaus Nord. Das Spital – nunmehr: „Klinik Floridsdorf“ – wurde 2019 eröffnet – mit drei Jahren Verzögerung und Mehrkosten in Höhe von 400 Millionen Euro. In einem Bericht kritisierte der Rechnungshof das mangelnde Know-how im Wiener Krankenanstaltenverbund zur Abwicklung des Großprojekts. Doch die Stadt sah kein Fehlverhalten. In seiner Aussage vor der Untersuchungskommission des Gemeinderats hielt Michael Ludwig 2018 fest, er sei sich sicher, „dass wir mit dem Krankenhaus Nord Europas bestes und modernstes Spital für unsere Wienerinnen und Wiener errichtet haben“.

Kritik an Gesundheitseinrichtungen der Stadt, auch sie ein wichtiger Pfeiler der Daseinsvorsorge, sind unerwünscht, vor allem, wenn sie von innen kommt. In den vergangenen Monaten beklagten Ärztinnen und Ärzte der Kliniken Favoriten, Floridsdorf und Ottakring „untragbare Zustände“ in ihren Spitälern. Vonseiten der Stadt hieß es lapidar, es handle sich „um temporäre und nicht um dauerhafte Situationen“.

Für die Bewerbung des eigenen Wirkens steht dem Rathaus ein riesiger Cash-Pool zur Verfügung. Die Stadt Wien zählt zu den größten Anzeigenkunden im Land und investiert in TV-Spots, Facebook-Werbung und Printinserate mehr Geld als alle anderen Bundesländer zusammen. Zu Amtsbeginn hatte Ludwig ein „neues transparentes Konzept für die Informationspolitik der Stadt Wien“ versprochen. Falls es irgendwo ein Konzept gibt, wurde es nicht umgesetzt. Im Gegenteil: Bei den Werbeausgaben wird getrickst, wie profil-faktiv im Juni nachwies. So behauptete Finanzstadtrat Peter Hanke, das Werbebudget der Stadt habe 2021 20,3 Millionen Euro betragen und sich damit um knapp vier Millionen Euro verringert.

Tatsächlich gab die Stadt knapp 32 Millionen Euro für Werbung und Kommunikationsmaßnahmen aus, wie aus dem erstmals veröffentlichten Transparenzbericht zur Stadtkommunikation hervorgeht.

Die üppigen Inseratenbudgets der Wiener Stadtwerke und der Wien Holding – sie verwaltet städtische Unternehmen wie Wiener Messe, Wiener Stadthalle, Hafen Wien oder Vereinigte Bühnen – sind da noch gar nicht eingerechnet. Über die Werbebudgets der kommunalen Betriebe verteilt die Stadt Wien auch großzügig Subventionen. So ist die Wien Energie seit Jahren Hauptsponsor des SK Rapid Wien – und wird es auch bleiben, solange das Rathaus es will. Selbstredend, dass Stadtwerke und Wien Holding auch das Donauinselfest der SPÖ Wien großzügig sponsern – zusätzlich zu den Förderungen, welche die Stadt selbst gewährt.

Kritik an der Stadt, ihrer Führung oder Verwaltung wird vom Rathaus gern pauschal als „Wien-Bashing“ diskreditiert. Der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit ist groß, Schuld tragen stets die anderen. Auch diesmal: Für die prekäre Lage der Wien Energie machte Michael Ludwig nicht deren Management, sondern die Bundesregierung verantwortlich, da diese nicht rechtzeitig einen Schutzschirm aufgespannt hätte. Die Pressekonferenz, in der Kanzler und Finanzminister über das Zwei-Milliarden-Euro-Darlehen für Wien informierten, nannte Ludwig „eine Inszenierung“. Eine „Affäre“ konnte der Bürgermeister in den Vorgängen um den städtischen Stromerzeuger nicht erkennen – und wunderte sich öffentlich über deren „große politische Resonanz“.

Michael Ludwigs Verhalten ist exemplarisch für das Zeitalter der roten Selbstherrlichkeit in Wien. „Wir standen immer auf der richtigen Seite der Geschichte, der Demokratie“, hört man bei allen großen sozialdemokratischen Feierstunden. Und das stimmt ja auch. Seit mehr als 100 Jahren verantwortet die Sozialdemokratie die politischen Geschicke der Stadt – bis auf die bitteren Jahre des Austrofaschismus, in denen die Partei verboten war, und die Terrorherrschaft des Nationalsozialismus. Das „Rote Wien“ begann 1919 und war eine Insel im ländlich geprägten, konservativen Österreich und der Beweis für die Lebbarkeit der sozialdemokratischen Idee. Schon 1927 wurden internationale handverlesene Gäste in einem offiziellen Besuchsprogramm der Gemeinde durch Wien gekarrt: von Gemeindebau zu Gemeindebau, vom Montessori-Kindergarten in eine Arbeiterbücherei, von der Zentralküche in die städtische Mütterberatung.

Die sozialdemokratische Elite fühlte sich als Avantgarde. Ihr Auftrag: einen besseren, solidarischen Menschen zu erziehen; den Arbeiter, die Arbeiterin zu humanistischer Bildung und Kultur, neuer Musik, moderner Malerei und wertvoller Literatur emporzuheben. Es war eine politische, aber auch pädagogische Kraftanstrengung. Der brave Sozialdemokrat ging ins Theater und nicht ins Kino; er war aktiver Sportler und nicht passiver Zuschauer; er besuchte die Arbeiterhochschule und war Stammgast bei Vorträgen in den Volkshochschulen. Er las die richtigen Bücher. Man ging so weit, in den Arbeiterbüchereien Karl May, Hedwig Courths-Mahler und Edgar Wallace auszusortieren, obwohl das die beliebtesten Autoren waren. Eine Biersteuer wurde eingeführt, damit weniger getrunken wurde. Theater war geringer besteuert als Kino. „Eine öffentliche Moralanstalt“, so nannte der verstorbene Zeithistoriker Siegfried Mattl das „Rote Wien“.

All das war beim Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr denkbar. Doch die Überzeugung, die Sozialdemokratie wisse, was gut sei für die Leute, hat sich erhalten.

Auch in der Zweiten Republik blieb Wien eine gut verwaltete und visionär konzipierte Stadt. Das Freizeitgelände Donauinsel wurde gegen Unkenrufe der Rathaus-Opposition aus ÖVP und FPÖ geschaffen, Wien als Konferenzstadt etabliert. Die Gemeindebauten im Eigentum der Stadt wurden gegen den internationalen Trend nicht privatisiert, einzelne kommunale Wirtschaftsbetriebe wurden aufgelassen, der größere Teil in die Wien Holding ausgegliedert.