Warum Serbien die Europride absagt

Zurück zur „Europride“ und der Stimmung im Land. Ein serbisch-orthodoxer Bischof führte eine Prozessionen zur „Erlösung Serbiens“ an. In einer Predigt hat er mit dem Gedanken gespielt, Schwule und Lesben auf der „Europride“ mit einer Waffe zu erschießen. Die orthodoxe Kirche in Serbien schweigt sich dazu aus. Und die Staatsspitze hat jetzt das umgesetzt, was die Fundamentalisten fordern: Keine „Europride“ in Belgrad.

Ein großes Ablenkungsmanöver

Am Ende ist all das nur ein gut kalkuliertes Ablenkungsmanöver von Vučić. Der Präsident hat sich nämlich auf einen Deal mit Brüssel eingelassen und zugesagt, fortan kosovarische Personalausweise an der Grenze anzuerkennen. Warum das eine große Sache ist, können Sie hier im Detail nachlesen.

Die Mehrheit der Serbinnen und Serben sehen den Kosovo als Bestandteil ihres Landes und nicht als unabhängigen Staat. Zwar tut Vučić nach außen hin so, als werde er den Kosovo niemals anerkennen, aber aus diplomatischen Kreisen hört man, dass er durchaus Schritte in diese Richtung setzt. Das würden ihm die schwarzen Kuttenträger mit ihren orthodoxen Ikonen niemals verzeihen. Vučić wäre der historische Verräter, der das „heilige Land“ Kosovo an den Westen verkauft hat.

Um davon abzulenken, braucht Vučić ein polarisierendes Thema, das rechte Nationalisten und religiöse Fundamentalisten gleichermaßen umtreibt. Das ist lupenreiner Populismus, zeigt aber auch, wie geschickt der Präsident Serbiens zwischen Ost und West laviert. Er will sein Land in die EU führen, aber gleichzeitig die Demonstranten mit den Putin-Shirts nicht vergraulen. Er ernennt eine lesbische Premierministerin, verhindert dann aber, dass Menschen wie Sie in Serbien eine Parade abhalten können.

Organisatoren geben nicht auf

„Der Staat kann Europride nicht absagen – er kann nur versuchen, sie zu verbieten, was ein klarer Verstoß gegen die Verfassung wäre", sagt Marko Mihailović. Der Serbe ist einer der Koordinatoren der „Europride“. Er gibt sich kämpferisch und will nicht aufgeben. Auf profil-Anfrage bestätigt er, dass die Organisatoren die Parade nicht absagen werden. Ana Brnabić, die Premierministerin, hat in einem Interview zwar dazu geraten. Aber diesen Gefallen wolle man ihr nicht machen.

Franziska Tschinderle