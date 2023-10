Was die VfGH-Entscheidung für den ORF bedeutet

Zum ORF hat fast jeder eine Meinung. Den einen ist er zu sanft, den anderen zu kritisch und für den Rest läuft zu oft „How I met your mother“. Es darf also niemanden wundern, dass sich mittlerweile sogar der österreichische Verfassungsgerichtshof mit dem Öffentlich-Rechtlichen beschäftigt hat. Am Dienstag hob er einzelne Regelungen zur Zusammensetzung des ORF-Stiftungs- und Publikumsrates als verfassungswidrig auf - sie würden gegen das Gebot der Unabhängigkeit und pluralistischen Zusammensetzung verstoßen. Hier sind vier Dinge, die Sie darüber wissen sollten.