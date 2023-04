Regierung könnte ORF-Landesabgabe abschaffen – will aber nicht

Noch ist die neue ORF-Haushaltsabgabe nicht beschlossen, aber bereits jetzt ist klar, wer weiter daran mitverdienen wird: Die Bundesländer. Sieben von ihnen, alle außer Oberösterreich und Vorarlberg, lassen gemeinsam mit der GIS die sogenannte Landesabgabe einheben.

Es sind die am besten getarnten Gebühren des Landes: Am Erlagschein steht GIS, doch ein Teil davon – die Landesabgabe – fließt nicht ins ORF-Budget, sondern an die Bundesländer.

Die Höhe variiert je nach Land und macht vier bis sechs Euro zwanzig pro Monat aus. 149 Millionen Euro Einnahmen lukrieren die sieben Bundesländer damit jährlich, wie eine profil-Berechnung zeigt.

In Niederösterreich verspricht die neue schwarz-blaue Koalition zum Amtsantritt: Die unliebsame Extra-Gebühr soll fallen. In Salzburg gibt es, drei Wochen vor der Landtagswahl, ähnliche Überlegungen. Wien, die Steiermark, Kärnten und Tirol denken hingegen nicht daran, auf die Zusatzeinnahmen zu verzichten.

Hätte Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) im Zuge der GIS-Reform nicht gleich auch die Landesabgabe abschaffen können, eine Gebühr, die immer wieder als „Körberlgeld für die Landeshauptleute“ kritisiert wurde? Auf diese Frage in der ZIB 2 argumentierte Raab, das liege nicht in ihrer Kompetenz: „Es ist schlichtweg Aufgabe der Länder, das zu regeln. (…) Das ist landesgesetzliche Aufgabe.”

Die Aussage hält einem Faktencheck allerdings nicht stand.

Die Reform der GIS war für die Medienministerin eine lästige Pflicht, die vom Verfassungsgerichtshof aufgetragen wurde. Der Grund: Streaming ist derzeit von der Gebühr ausgenommen – die Richter sahen darin eine Ungleichbehandlung gegenüber jenen, die einen Fernseher haben und zahlen müssen.

Die Lösung war die Haushaltsabgabe, die nun alle trifft. Knapp 700.000 Haushalte, die bisher keine GIS abführten, könnten davon betroffen sein.

Für Haushalte, die schon bisher Fernsehgebühren zahlten, wird es günstiger, die Grundgebühr sinkt von 22,45 Euro auf 15 Euro monatlich. Da kommt aber die Landesabgabe noch obendrauf.