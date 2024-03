Was von Raabs Leitkultur-Experten zu erwarten ist

Kennen Sie schon diese Facebook- und Instagram-Postings der Volkspartei: „Wer unsere Art zu leben ablehnt, muss gehen!“ „Wer glaubt, einer Frau nicht die Hand zu geben, weil sie zu ‚unrein‘ ist, muss gehen.“ Bildunterschrift: „Wir bleiben dabei: Wer unsere österreichische Lebensweise ablehnt und sich weigert, sich anzupassen, muss gehen.“ Adressiert sind diese Postings an Menschen nicht-österreichischer Herkunft.

Auf Sozialen Netzwerken wie „X“ (vormals Twitter) wird viel darüber diskutiert. Der Begriff „Leitkultur“ ist auf „X“ Nummer eins in den Trends. Was ist „unsere Art zu leben“? Wer sind „wir Österreicher:innen“ und was soll „unsere österreichische Lebensweise” überhaupt sein, fragen sich zahlreiche Userinnen und User.

Das möchte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) nun beantworten. Um die österreichische „Leitkultur“ zu definieren, lud sie gestern zum Teil umstrittene Expert:innen ins Bundeskanzleramt ein. Teil der Expert:innenrunde war zum Beispiel die Linzer Juristin Katharina Pabel. Der EU-Abgeordnete Andreas Schieder (SPÖ) bezeichnete Pabel 2018 als „erzkonservative Abtreibungsgegnerin“, als die damals schwarz-blaue Regierung sie zur österreichischen Richterin am Europäischen Gerichtshof (EuGH) ernennen wollte. Die Juristin würde sich nämlich immer wieder gegen das Recht auf Abtreibung aussprechen.

Neben Pabel sollen auch der Migrationsforscher Rainer Münz, der Arbeits- und Sozialrechtsprofessor Wolfgang Mazal oder der Soziologe Kenan Güngör über die österreichische Leitkultur diskutieren.