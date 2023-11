Wie türkischstämmige Österreicher den Israel-Konflikt sehen

Auch der kurdische Teil der Bevölkerung hätte besonders viel Verständnis für Palästina, lehnt die Hamas – eine Terrororganisation – jedoch strikt ab. „Kurden kämpften in der Vergangenheit gegen den Islamischen Staat“, merkt Güngör an.

Sich auf der „Seite“ der Palästinenser zu positionieren, ist in der Türkei weit verbreitet. „Im ‚Westen‘ ist man eher pro Israel, im ‚Osten‘ gibt man die Schuld den Israelis. Es stehen zwei unterschiedliche Perspektiven im Raum“, so Güngör.

„ Kritisiert, was er mit kurdischer Bevölkerung macht “

Erdoğan Rede sei in Güngörs Augen besonders heuchlerisch: „Das, was Erdoğan an Israel kritisiert, ist, was er de facto mit seiner kurdischen Bevölkerung macht. Diese Verlogenheit muss man sichtbar machen, er ist die stärkere Militärmacht, die Kurden unterdrückt. Er ähnelt seinem Gegner (Anm: Israel) viel mehr, als er sich von ihm unterscheidet.“