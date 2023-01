Weiß-grüne Pisten, blau-gelber Wahlkampf

Vielleicht waren Sie am Wochenende in Niederösterreich, womöglich zum Skifahren, wahrscheinlich eher zum Wandern, und mit Sicherheit waren sie dann nicht alleine. St. Pölten ist bis zum 29. September die Hauptstadt aller Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Und selbst wenn nicht alle Landesparteien auf so viel Unterstützung aus dem Bund hoffen dürfen, waren sie dann doch alle da: Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) war zuerst Gast beim Wahlkampfauftakt in St Pölten und dann Gastgeber bei der Regierungsklausur in Mauerbach - gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Die SPÖ importierte für den Wahlkampf Hans Peter Doskozil aus dem Burgenland, die Freiheitlichen feierten mit Herbert Kickl ins Neue Jahr. Und die Neos tagen in den kommenden Tagen ebenfalls in Mauerbach.

Eines der wichtigsten Sachthemen im Niederösterreich-Wahlkampf ist die Kinderbetreuung. Das Muster konnte man auch schon bei der Landtagswahl in Tirol bemerken: Die Volkspartei setzt nun überraschend stark auf den Bereich und versprach (in Innsbruck) einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung und stellt (in St. Pölten) einen massiven Ausbau der Plätze in Aussicht. Mein Kollege Jakob Winter und ich haben uns im aktuellen profil angesehen, wie realistisch die Versprechen sind und wie die aktuelle Situation im Bundesland ist. Eine Pädagogin schilderte ihren Alltag: In Niederösterreich wird nämlich jede pädagogische Fachkraft von einer Betreuerin unterstützt. Aber: “Die Betreuerinnen müssen nebenbei noch reinigen. Wenn ich weiß, dass der Geschirrspüler in der Küche läuft und ich noch das Klo putzen muss, kann ich mich nicht auf die Kinder konzentrieren.” Um den Beruf künftig attraktiver zu machen, müsste sich dringend etwas ändern.