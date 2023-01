Motivieren Sie Ihre Studenten dazu, sich anzukleben?

Warum solidarisieren Sie sich als Wissenschaftler mit Menschen, die sich auf die Straße kleben und damit laufend Rechtsbruch begehen?

Steurer

Weil sich Demokratien immer wieder genau so weiterentwickelt haben. So wurden Bürgerrechte für Schwarze in den USA und Frauenrechte weltweit erkämpft. Jetzt kämpfen speziell junge Leute um Ihre Zukunft. Wichtig ist immer die wissenschaftliche oder moralische Grundlage. Hätten Anti-Corona-Demos den wissenschaftlichen Konsens auf Ihrer Seite gehabt, hätten auch diese Proteste die Gesellschaft bereichert. Leider stellten die sich gegen die Wissenschaft.

Nach dieser Logik wäre es auch legitim, in Wiener Öffis die Maske abzulegen. Dass sie keinen Sinn mehr hat, ist unter immer mehr Wissenschaftlern Konsens.

Steurer