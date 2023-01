Wie wir durch Krisen kommen

In den frühen Nullerjahren gibt es auf der New Yorker Musikuniversität eine junge Frau namens Stefani, die es alles andere als leicht hat. In der Klasse wird sie gemobbt, ihre Kolleginnen und Kollegen gründen sogar eine Facebook-Gruppe mit dem Titel „Stefani, you will never be famous“. Doch die junge Frau lässt sich von den Abwertungen und Niederlagen nicht beirren – und wird am Ende recht behalten: Stefani Germanotta, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen „Lady Gaga“ ist mittlerweile eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten.

In der aktuellen profil-Titelgeschichte beschreibt Angelika Hager anhand von Erfolgsgeschichten wie diesen, wie Niederlagen unser Selbstvertrauen stärken können. Die Strecke ist Teil der neuen profil-Serie „Ladestation“, in der psychische Themen wie Angststörungen, Überlastung und Sucht aufgearbeitet werden. In Analysen und Gesprächen mit Expertinnen und Experten schafft Angelika Hager eine Art Therapie zum Lesen – äußerst lesenswert!