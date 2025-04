Wien wächst. Und was macht Michael Ludwig?

Die Wien-Wahl wirft ihre Schatten voraus. Und mit ihr die wohl größte Herausforderung für SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig seit seinem Amtsantritt 2018: Eine Stadt, die wächst – schneller, als ihre Infrastruktur mithalten kann. Integration, Wohnen, Arbeit, Verkehr – die Problemfelder sind bekannt, die Antworten oft vage.

In der aktuellen profil-Covergeschichte gehen Iris Bonavida, Nina Brnada und Max Miller den großen Fragen nach – anhand von fünf Orten, an denen sich zeigt, wo Wien wankt. Da ist etwa das Sonnwendviertel im 10. Bezirk: frisch gebaut, hochpreisig, wenig sozial. Die Mieten im frei finanzierten Neubau steigen unaufhörlich, während der Gemeindebau nicht nachkommt. Zwischen 2018 und 2021 waren laut Arbeiterkammer mehr als 58 Prozent der neuen Wohnungen in Wien frei finanziert – mit dem Ergebnis, dass Wohnen für viele zum Luxus wird. Wien wächst schneller, als die Stadt leistbares Wohnen schaffen kann.