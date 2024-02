Wieso wir das EU-Lieferkettengesetz doch brauchen

Es ist noch früh, also worum geht es in der aktuellen Debatte rund um die geplatzte Abstimmung über ein EU-Lieferkettengesetz? Unternehmen und ihre Konsumenten sollen Menschen und Umwelt weniger schaden – und zwar weltweit. Dafür müssten Unternehmen genau wissen, was in ihren Fabriken, bei ihren Lieferanten und Subunternehmern passiert, es berichten und gegebenenfalls Arbeitsbedingungen und Umweltstandards verbessern – und zwar weltweit. Das ist der Kern des EU-Lieferkettengesetzes.

Zwei Jahre lang wurde darüber diskutiert, verhandelt und die Feinheiten abgestimmt. Vergangene Woche hätten die Wirtschaftsminister im EU-Rat darüber abstimmen sollen. Aber die deutsche FDP sprach sich gegen den Gesetzesentwurf aus, der heimische Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) zog nach und kündigte an, sich bei der Abstimmung in Brüssel enthalten zu wollen. Italien zögert nun auch. Damit der Text im Rat verabschiedet werden kann, bräuchte es aber eine qualifizierte Mehrheit (also 15 von 27 Mitgliedstaaten, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren). Die Abstimmung wurde daher verschoben – auf heute, dann auf Freitag und nun vermutlich auf nächste Woche.

Warum aber das Tauziehen rund um eine eigentlich beschlossene Sache? Ein Versuch der Erklärung anhand von zwei Argumenten gegen das geplante Gesetz und was trotzdem dafür spricht.