14-Jährige soll Terroranschlag in Graz geplant haben: „Feinde sind für mich all jene, die den Islam hassen“

Das Smartphone ist L.s Tor zu einer düsteren Welt. Einer Welt, in der die Scharia über allem steht und zu der „Kuffar“ keinen Zutritt haben. So nennt L. die „Ungläubigen“. In ihren Augen sind sie die Feinde, die den Islam hassen oder die Religion nicht so leben, wie sie es für richtig hält. Das erste Mal habe sie den Begriff im islamischen Kulturzentrum in Graz gehört, „aber es wurde nicht viel darüber gesprochen“, sagt die junge Muslima, eine gebürtige Montenegrinerin, später zur Kriminalpolizei. profil liegt der Akt vor. L. wurde im Mai festgenommen, die U-Haft wurde gerade verlängert. Ihre Geschichte ist kein Einzelfall, sondern steht exemplarisch für wieder zunehmende Rekrutierungsversuche des IS.

Wie viele Jugendliche verbringt L. die meiste Zeit mit ihrem Handy. Dort taucht sie mit jedem Klick, jedem Scrollen tiefer in diese andere Welt ein, wo sie nach und nach radikalisiert wird. Vor einem Jahr, im Frühling 2023, lernt sie über TikTok das Mädchen W. kennen. Beide teilen dieselben Ansichten über den Islam, zumindest basierend auf dem, was sie aus den Chatgruppen und den Propagandavideos der Terrormiliz zu wissen glauben. Und darüber, was mit denjenigen passieren soll, die nicht nach deren Regeln leben.

Anleitung zum Massenmord

Gemeinsam mit W. und mindestens zwei weiteren Personen, die sich auf Telegram, Threema und TikTok „Osman“ und „Abu Luan“ nennen, soll L. im März ein Attentat und mehrere Bombenanschläge in Graz geplant haben – für die Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Den entscheidenden Hinweis haben deutsche Sicherheitsbehörden geliefert. Die Beamten haben Chats auf Telegram gefunden, die auch profil vorliegen, in denen L. von ihrem vermeintlichen Plan erzählt: Gemeinsam mit W. soll sie vorgehabt haben, am Jakominiplatz mit einem Messer „Ungläubige“ zu töten sowie mehrere Bomben zu bauen und sie in einer Kirche, einer Polizeistation und in einem Supermarkt hochzujagen. Danach wollten die Mädchen das Land verlassen. W. soll L. von einer 21-jährigen Freundin erzählt haben, die einen Führerschein besitzt und ihnen bei ihrer „hijra“, ihrer Flucht, helfen könne. Offenbar sollte sie die Mädchen in ein „Kampfgebiet“ bringen, damit sie sich dort der Terrororganisation anschließen. Doch dazu kommt es nicht.