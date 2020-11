Wie der Wien-Attentäter im Deradikalisierungs-Programm eingestuft wurde

K. F. habe religiöse Inhalte vor allem im Netz konsumiert, meint sein Betreuer. Fundiertes, theologisches Wissen sei bei ihm nicht vorhanden gewesen. Dschihadistische Inhalte zirkulieren in Chats auf Telegram – für Außenstehende schwer einsehbar. Eine Website im „offenen“ Netz tat es F. aber ebenfalls an: Die Plattform „Im Auftrag des Islam.“ „Diese Seite vertritt durchaus problematische Inhalte, was die theoretische Einstellung zum Dschihadismus angeht“, bemerkt der Betreuer F.s. Dort auftretende Personen, die radikale Inhalte vereinfacht in deutscher Sprache wiedergeben, erachtete K. F. als „authentisch“ und brachte die Seite gegenüber seinem Betreuer ins Gespräch ein – auch beim letzten Meeting. „Diese Protagonisten von ‚Im Auftrag des Islam‘ liefern sich auf YouTube richtige ‚Battles‘, was denn der richtige Islam sei. Das findet bei Jugendlichen großen Anklang.“

Am 29. Oktober, vier Tage vor dem Attentat, saß K. F. zum letzten Mal vor seinem Betreuer. „Es ging um seinen Stellungstermin, der hätte in der kommenden Woche stattfinden sollen.“ F. hätte sich laut seinem Betreuer durchaus für das Bundesheer entschieden; ein potenzielles Problem habe er nur darin gesehen, gegen Muslime zu kämpfen. Drängendes Thema sei zuletzt auch der Konflikt rund um Mohammed-Karikaturen in Frankreich gewesen. „Die Karikaturen lehnte er natürlich ab. Er sagte, dass es verantwortungslos sei, diese zu zeigen – weil dann ,gewisse Personen‘, ‚gewisse‘ Handlungen setzen könnten.“ Die jüngsten Attentate habe er aber nicht gutgeheißen. Am Ende vereinbarte man einen nächsten Termin für den 10. November, Mitte des Monats wäre K. F. für einen Workshop im Bereich Maschinenbau angemeldet gewesen.