2500 Ausgaben profil: In der Hitze der Macht

Aus der Werbung spricht ein Technikvertrauen, das uns fremd geworden ist. Die Zeiten haben sich aber auch im Journalismus gewandelt. Die Provokationslust der frühen Jahre wich einer gewissen Professionalisierung, die Titelbilder bekamen einen roten Rahmen, die Nachrichten finden ihren Weg zum Frühstückstisch nicht mehr ausschließlich mit der Post, sondern sehr häufig auch per Hauszustellung oder ganz papierlos durch eine Datenleitung. Zugleich hat die chemische Behandlung von Nachrichten in den vergangenen Jahren doch stark zugenommen. Politiker polieren ihre Aussagen nach allen Regeln der Vermeidungsrhetorik vor, ihre PR-Berater und Büroleiter präparieren die Melkmaschinen und sorgen für die Pasteurisierung der Message.

Und wir? Wir tun weiter, was wir können. Fragen, neugierig bleiben, recherchieren, nachfragen. Uns nicht behandeln und nicht polieren lassen. Dieses Heft – die 2500. Ausgabe des profil – soll auch daran erinnern, welche Stellung dieses Magazin im österreichischen Medienmarkt innehat. Die Kontrolle der politischen Messages obliegt den Medien, nicht den Minister- und Parteibüros. In seinem Geleitwort zur ersten Ausgabe des profil im September 1970 schrieb der Gründungsherausgeber des Magazins, Oscar Bronner: „Wir sind der Meinung, dass es in Österreich endlich eine Zeitschrift geben sollte, die intelligente Menschen unabhängig von allen Interessensgruppen über die Hintergründe des politischen, kulturellen und sonstigen Geschehens informiert.“

Dieser Meinung sind wir immer noch, auch wenn das profil auf diese Haltung gewiss – und zum Glück! – kein Monopol mehr hat. Zunächst aber noch ein Blick ins Archiv. 25 profil-Redakteurinnen und Redakteure präsentieren Ihnen in diesem profil eine sehr subjektive Auswahl vergangener Ausgaben, ein dezidiert buntes Potpourri, bei dem wir bewusst auf einige der ganz großen profil-Klassiker (AKH-Skandal, Lucona, Haider) verzichtet haben, weil wir beim Stöbern in den alten Ausgaben auf so viel Herzeigbares gestoßen sind, das wir Ihnen nicht vorenthalten möchten, auf Verworrenes und Entzückendes, auf große Geschichten und zarte Hoffnungen, auf dicke und dünne Hefte – und auf ein paar ewige Konstanten.