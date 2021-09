2500 profil-Ausgaben also. Keine Angst, Eigenlob paart sich allzu gern im flotten Dreier mit Humorlosigkeit und Unfähigkeit zur Selbstkritik und ist deshalb keine gängige Textsorte in profil. Dabei hilft eine überlieferte Maxime der Redaktion: Wir nehmen das, was wir machen, sehr ernst, uns selbst aber deutlich weniger.

Es wäre nicht nur viel zu einfach, sich in den hellen Schein von 2500 lichten oder mindestens halblichten Momenten zu stellen und loszuschwadronieren, wie toll wir die Aufdeckergeschichten hingekriegt und den Mächtigen ans Bein gepinkelt haben; es wäre auch langweilig. Viel anregender ist es, eine Besonderheit zu beleuchten, die profil ausmacht und immer schon ausgemacht hat: profil stört; profil nervt; profil ist viel zu links/rechts/neoliberal/woke/grün/negativ/… / … / … / (In die freien Stellen bitte Grant jeder Art einfügen, den profil bei Ihnen hervorruft.)

Mit das Wichtigste an profil sind nämlich die Personen und Gruppen, mit denen unser Magazin Woche für Woche und manchmal über viele Jahre in Konflikt gerät. Diese Konflikte suchen und provozieren wir, und zwar nicht, weil wir streitsüchtig wären (höchstens ein bisschen), sondern deshalb, weil dahinter die Bruchlinien unserer Gesellschaft schlummern.