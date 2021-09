2500 Ausgaben profil: So groß, so wild, so kontrovers

Praktikum? profil!

Mein Start in den Olymp des österreichischen Journalismus verlief antiklimaktisch. Als ich mich am ersten Tag aufgeregt in der Redaktion des profil in der Seidengasse im 7. Wiener Gemeindebezirk zum Dienst meldete, hatte man – verständlich, es war ausgesprochen heiß und noch dazu einen Tag nach Redaktionsschluss – vergessen, dass die neue Praktikantin von irgendjemandem in Empfang genommen werden musste. Es war, kurzum, niemand in der Redaktion. Nach drei Stunden, in denen ich versuchte, am Gang vor den Innenpolitik-Büros möglichst unauffällig nicht auszusehen wie eine wartende Praktikantin, kamen ein paar Redakteure von ihrem Mittagessen – oder war es ein ausgedehntes Frühstück? – zurück und nahmen sich meiner an. Die kommenden Wochen waren aufregend, lehrreich, interessant, aber auch ein Einblick in eine Welt, die sich ein bisschen wie eine Zeitblase anfühlte.