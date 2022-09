Absturz-Ängste in Tirol: Über eine Wahl, die den Trend vorgeben könnte

Bettina Urbanek, Gewässerschutzexpertin des WWF, sitzt in einem Kaffeehaus in der Innsbrucker Innenstadt und erhebt Einspruch. Auch sie möchte mit einem Mythos brechen: "Wasserkraft ist wichtig.

Aber sie ist noch lange nicht so grün, wie gerne getan wird."Tirol habe schon früh Kraftwerke gebaut, als es noch kaum Umweltauflagen gab. Vor allem bei den großen Speicherkraftwerken mache sich das bemerkbar: Sie sammeln das Flusswasser in einer Reserve auf großen Höhen. Weiter unten am Fluss befindet sich das Kraftwerk. Sobald der Strompreis und der Bedarf hoch sind, schaltet es sich ein. "Das ist wie ein Hochwasser, mehrmals am Tag",sagt Urbanek. Mit ökologisch fatalen Auswirkungen. "In Österreich sterben dadurch bis zu zwei Millionen Jungfische im Jahr." So, wie man lange die Klimakrise ignoriert habe, übersehe man nun das Artensterben.

Ob es nicht trotzdem besser sei, als Kohlekraftwerke wieder anzuwerfen? "Es geht um eine Mischung aus Erneuerbaren."Die Ressourcen, die man in Wasserkraft investieren will, sollte man lieber in andere Energiequellen fließen lassen, findet Urbanek.

Anton Mattle will nun Photovoltaik-Anlagen auf Großparkplätzen errichten lassen. Die Universität für Bodenkultur empfahl diese Maßnahme schon 2017 in einer Studie. Der Mann, der nie Landeshauptmann werden wollte, sagt, dass sich die Menschen bewusst sein müssten, dass das Landschaftsbild sich verändern werde, auch wenn es in diesem Fall nur Großparkplätze betrifft. Der große Wandel steht Tirol ohnehin bevor.