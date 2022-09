Landwirtschaftsminister Totschnig: „Niemand wird hungern“

profil: Düngemittel sind nicht nur teuer, sondern schädigen auf lange Sicht die Böden. Wäre ein geringerer Verbrauch nicht ohnedies der richtige Weg?

Totschnig: Das stimmt nicht. Der richtige Einsatz von Düngemitteln sichert die Ernte und den Boden. Abgesehen davon läuft in Österreich seit dem EU-Beitritt 1995 ein Agrar-Umweltprogramm, an dem über 80 Prozent der heimischen Betriebe teilnehmen. In weltweiten Rankings sind wir bei Nachhaltigkeit führend. 26 Prozent der Fläche und 22 Prozent der Betriebe sind Bio-Landwirtschaft, Tendenz steigend. Die Ziele, die sich die EU mit dem Green Deal vornimmt, haben wir schon erreicht.

profil: Viele Betriebe sind in einer Steigerungslogik gefangen: Große Mais-Monokulturen rechnen sich, weil es Förderungen gibt. Die Maschinen, die immer größer und teurer werden, gehören der Bank.

Totschnig: Die Bilder von den großen Monokulturen stammen meistens nicht aus Österreich. Unsere Landwirtschaft ist mit einer durchschnittlichen Nutzfläche von 23 Hektar klein strukturiert, das Umweltprogramm schreibt sehr viel vor, etwa bei den Fruchtfolgen.

profil: Wie verstehen Sie sich mit Ihren Kollegen aus Ländern mit intensiver Landwirtschaft wie Dänemark oder den Niederlanden?

Totschnig: Ich pflege gute Kontakte in alle Mitgliedstaaten. Viele haben uns als die Österreicher mit ihrer netten Landwirtschaft belächelt. Nun zeigt sich, dass wir mit dem ökosozialen Weg richtigliegen. Laut Regierungsprogramm soll der Anteil an biologischer Landwirtschaft auf 30 Prozent steigen. Dafür braucht es eine marktkonforme Weiterentwicklung: Was nützt eine biologische Produktion, wenn die Konsumenten die Produkte nicht kaufen?