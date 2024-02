Ärztekammer-Präsident befangen? Grüne wenden sich an Stadtrechnungshof

Die Korruptions-Affäre in der Wiener Ärztekammer wird zum Politikum: Die Wiener Grünen wollen den Stadtrechnungshof prüfen lassen, ob die rot-pinke Stadtregierung ihrer Aufsichtspflicht nachgekommen ist. Grundlage für das Misstrauen der Oppositionspartei ist ein Gutachten im Auftrag der Ärztekammer, das die Handlungsfähigkeit von Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart zumindest in Teilen in Frage stellt: In jeglichen Entscheidungen zur "Equip4Ordi"-Affäre, in der Steinhart von der Staatsanwaltschaft Wien als Beschuldigter geführt wird, sei er befangen, heißt es in dem Gutachten, über das zunächst "Dossier"-Journalist Ashwien Sankholkar berichtete. Jegliche Weisung Steinharts in diesen Belangen sei somit nichtig - und müsste von der zuständigen Wiener Magistratsabteilung (MA 40) aufgehoben werden.