Männer, Macht und Millionen: House of Ärztekammer

Die Missstände in der Kammer beginnen ganz oben. Die Spitze der Ärztekammer ist seit Monaten de facto handlungsunfähig. Grund ist eine frühere Tochterfirma der Kurie niedergelassener Ärzte der Wiener Kammer, die Equip4Ordi . Sie sollte Ordinationen mit Software und Medizingeräten ausstatten. Der Plan ging nicht auf. Equip4Ordi geriet in eine finanzielle Schieflage, die vertuscht wurde. Mit gravierenden Nebenwirkungen: Über Jahre soll es zu persönlicher Bereicherung und finanzieller Misswirtschaft in Millionenhöhe gekommen sein.

Die Kammer verpasste so wichtige Verhandlungstermine – und Steinhart selbst Mitte Juni auch jene Sitzung der Vollversammlung der Wiener Ärztekammer, in der sich seine „Vereinigung“ zweiteilte: Seitdem ist wieder die Liste von Ex-Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres größte Fraktion in der Vollversammlung. Ende August zeigte Ferenci als offizieller Stellvertreter des erkrankten Steinhart auch Szekeres im Rahmen der Equip4Ordi-Affäre wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs an. Szekeres betonte gegenüber profil, er habe sich nichts vorzuwerfen.

„Das Bild, das wir derzeit bieten, hilft nicht, junge Leute für die Standesvertretung zu begeistern“, sagt Petra Preiss, die von 2017 bis 2022 in Kärnten als bisher einzige Frau einer Landesärztekammer vorsaß und heute Vizepräsidentin ist. Die Vertretung der Ärzteschaft müsse sich personell verändern, findet auch Johanna Zechmeister, Kurienobmann-Stellvertreterin in Niederösterreich: „Die Kammer bildet die Lebensrealität nicht ab.“ Sie gehört als 33-Jährige zu den jüngsten Funktionsträgerinnen und -trägern.

„Man merkt jahrzehntealte Männerbünde“, sagt Preiss. Grund für den Männerüberhang seien aber auch die Belastungen in der Kammer. Sitzungen, die bis spät in die Nacht dauern, Versammlungen, die mehrere Tage in Anspruch nehmen, viele Termine in Wien: „Der anspruchsvolle Beruf ist mit Familienarbeit schwer genug zu vereinbaren. Zusätzlich eine zeitaufwendige Spitzenfunktion in der Kammer – da verzichten viele“, sagt Preiss. Außer Lippenbekenntnissen zur Frauenförderung sieht sie wenig Veränderung: Bei den letzten Koalitionsverhandlungen in der Bundesärztekammer war klar, dass nicht zwei Spitzenpositionen an dasselbe Bundesland gehen könnten. Aber „null Frauen, das war okay“, grollt Preiss.

Denn: Junge Köpfe sind Mangelware, keine einzige Länderkammer wird aktuell von einer Frau angeführt, mehr als ein weibliches Präsidiumsmitglied gibt es nirgends. In Salzburg, Tirol und der Steiermark liegt die Männerquote in den vier- und fünfköpfigen Gremien sogar bei 100 Prozent. Mit dem Berufsalltag hat das nichts zu tun: Im Vorjahr waren unter den angestellten Medizinerinnen und Medizinern beinahe zwei Drittel weiblich, unter den niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten waren es 42 Prozent.

Verhandlungsmasse

Hinzu komme, dass man in der komplexen Gremienlandschaft der Ärztekammer nur langsam aufsteigt, wie Preiss sagt: „Wer in der Kammer Karriere machen will, muss langfristig planen.“ Wer es schafft, wird auch finanziell belohnt: In der Ärztekammer hat sich ein System herausgebildet, in dem die bezahlten Posten zur Mehrheitsbeschaffung beitragen. Wenn in der Vollversammlung zu Beginn der Legislaturperiode eine Koalition gebildet wird, wird einer Vielzahl an Mandataren der beteiligten Wahlbündnisse ein Referat zugewiesen. Diese sind eine Art Servicestelle, die Zuständigkeiten reichen von Schulärzten bis zu Medizinern in Pension. Für die Leitung des Referats gibt es zwischen 3200 und 800 Euro monatlich. 51 dieser Referate gibt es laut deren Website aktuell in der Wiener Ärztekammer.

Wie sich damit Politik machen lässt, zeigt die jüngste Koalitionsumbildung in Wien, die bei der Vorstandssitzung am Dienstag beschlossen wurde. Steinhart, nach den Querelen der letzten Monate auf der Suche nach einer stabilen Mehrheit, ging eine Koalition mit seinem Vorgänger und einstigen Rivalen Szekeres ein. „Die konstruktiven Kräfte sind in der Mehrheit“, sagt Steinhart. Um die Angelegenheit zu erleichtern, wurden laut profil-Informationen 15 neue Referate geschaffen und mit Vertrauensleuten der neuen Koalition besetzt. Aus welchem Budget deren Personalkosten gedeckt werden sollen, ist offen. Die Kosten wird die Kammer jedenfalls auch in den nächsten Jahren tragen müssen.