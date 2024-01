Die Chronologie: Im Juni 2022 wurde Steinhart Präsident der Ärztekammer. Sein Nachfolger als Kurienobmann wurde Huber. Diesem fielen schon bald Ungereimtheiten in den Finanzen der E4O auf. Umfangreiche Prüfungen führten dann unter anderem zu zahlreichen Verdachtsmomenten gegen ehemalige Geschäftsführer der E4O. Dass die Prüfer in der maroden Firma auf leere Aktenordner und gelöschte Mail-Accounts stießen, erschwerte die Aufarbeitung.

Verfolgte Verfolger

Doch Hubers Aufräumarbeiten brachten diesen selbst in Schwierigkeiten. profil liegt eine Anzeige wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs vor, die gegen Huber Anfang Oktober 2023 eingebracht wurde – gegenseitige Anzeigen sind offenbar das übliche Mittel bei Auseinandersetzungen in der Ärztekammer. Laut dieser Anzeige soll Huber „durch künstlich inszenierte, unrichtige und gezielt manipulierte Berichterstattung“ gegen Ärztekammer-Vertreter einen „kaum wieder gut zu machenden Imageschaden“ sowie einen „beträchtlichen Schaden“ am Vermögen der Kammer verursacht haben. Die „enormen Kosten“ der von ihm beauftragten Anwaltskanzleien hätten die finanziellen Möglichkeiten der Kuriengesellschaften überstiegen. Auf profil-Anfrage erklärt auch die Ärztekammer, dass „durchaus bemerkenswerte Kosten zu Tage getreten“ seien. Diese würden nun wiederum von Experten analysiert und anschließend bewertet werden.

Huber weist die Vorwürfe gegenüber profil zurück: „Mir ging es darum, den Schaden möglichst gering zu halten und die, die den Schaden verursacht haben, zur Rechenschaft zu ziehen.“ Bei allen Zivilprozessen habe man Kosten und Nutzen genau abgewogen, betont er: „Verfahren, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben, wurden auch nicht geführt.“ Ihm selbst wurden die Auseinandersetzung zu viel. Im Oktober 2023 trat er zurück.

Untersuchung beendet

Neben der Justiz bemühte sich auch die Ärztekammer zunächst selbst um die Aufklärung der Affäre: Im Februar 2023 hatte sie unter großem Aufsehen einen internen Untersuchungsausschuss eingesetzt, um die Vorgänge in der E4O zu beleuchten. Dieser Ausschuss wurde Ende Dezember beendet. Davon wussten allerdings sogar manche Ärztekammer-Funktionäre bisher nicht. Ein Abschlussbericht liegt noch nicht vor – viel verändert hätte er ohnehin nicht mehr.