Affäre: WKStA ermittelt gegen Präsidenten des Internationalen Biathlonverbands

Der Bonze

Am Nachmittag des 10. April 2018 wird Anders Besseberg das erste Mal verhört. Er sitzt in einem Bürogebäude mitten in Oslo, in der Økokrim-Zentrale. Das Verhör wird lange dauern und am nächsten Tag fortgesetzt werden. Doch gleich zu Beginn sagt der damals 72-jährige Besseberg einen Satz, der sein Leben sehr gut zusammenfasst: „Ich muss laut reden. Ich habe so viele Schüsse abgefeuert, dass mein Gehör nicht mehr so gut ist.“

Besseberg war selbst Biathlet. 1973 holte er den norwegischen Staatsmeistertitel in der Staffel. Der Sport war da noch kein Publikumsmagnet, es gab keinen Weltcup, regelmäßige Bewerbe waren eine Seltenheit. 1976 wurde Besseberg Trainer des norwegischen Nationalteams, vier Jahre hatte er den Posten inne. Anfang der 1980er-Jahre übernahm er erstmals eine Funktion im Biathlon-Weltverband, der bis 1993 UIPMB hieß. Im selben Jahr gründete sich die Internationale Biathlon-Union, deren Präsident er wurde.

Doch es waren nicht nur die Schüsse, die Besseberg auf die schwarzen Zielscheiben entlang der Loipe abfeuerte, die sein Gehör beschädigten. Der Norweger ist leidenschaftlicher Jäger. Das bemerkten auch die Polizeibeamten, die am Vormittag des 10. Aprils 2018 Bessebergs Haus in Vestfossen, eine Autostunde von Oslo entfernt, durchsuchten. Mehrere Wände waren voller Trophäen – Hirsch- und Elchgeweihe hingen dort, ausgestopfte Köpfe von Stein- und Rehböcken. Sie fanden Fotos, die Besseberg bei der Jagd zeigen: kniend und mit geballter Faust über einem Bären; hockend unter zehn Fasanen. Die Beamten entdeckten auch Dutzende Uhren – manche davon von Luxusherstellern – und Banknoten in zehn verschiedenen Währungen. Der umgerechnete Gesamtwert betrug circa 40.000 Euro.

Es ist so: Besseberg ist Sportfunktionär alten Zuschnitts mit ausgeprägtem Hang zum Luxus und offenbar umso geringerem Interesse an Compliance-Richtlinien und Transparenz. Der langjährige Präsident des Fußballweltverbandes FIFA, der Schweizer Joseph Blatter, würde auch in diese Kategorie fallen, sein Amtskollege im Handball, der Ägypter Hassan Moustafa, ebenso. Beide trotzten viele Jahre lang andauernden Korruptionsvorwürfen, Moustafa ist noch heute im Amt.

Wie es um das Selbstverständnis Bessebergs bestellt war, zeigt eine Geschichte, die er im Verhör zu Protokoll gab. Im Jahr 2013 sei er anlässlich eines Biathlon-Showbewerbs in Moskau gewesen. Eines Abends hätte es dann an seiner Hotelzimmertür geklopft, vor der Tür wäre ein „junges, hübsches Mädchen“ gestanden. Die Verständigung sei schwer gewesen, die Dame sprach nur Russisch, geschlafen hätten sie dennoch miteinander. Am nächsten Tag sei er beim Frühstück von einem Funktionärskollegen gefragt worden, ob auch ihm eine Prostituierte geschickt worden sei. Wie aus dem Akt hervorgeht, sei Besseberg vor allem bei Veranstaltungen in Russland von jungen Frauen begleitet worden. Eine galt als seine Dolmetscherin.

Die Einblicke zeigen nicht nur ein Sittenbild: Sie sind auch Teil der Ermittlungen. Die norwegische Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Jagdausflüge, die Uhren und die Prostituierten als Bestechung gedacht waren. Im Gegenzug habe Besseberg den russischen Biathlonverband unterstützt und sich dafür eingesetzt, dass positive Dopingproben russischer Athleten verschwinden und Biathlon-Bewerbe in russische Wintersportorte vergeben werden. Überdies soll sich Besseberg auch von der österreichischen Tochter der Sportvermarktungs-Agentur Infront bestechen haben lassen. Jagden für Besseberg, Verträge für Infront, so der Verdacht.

An dieser Stelle kommt Herr S. ins Spiel. Auch der heute 79-Jährige ist seit Jahrzehnten im Sport aktiv, allerdings nicht als Funktionär, sondern als Geschäftsmann. 1982 heuerte S. bei der Vermarktungsfirma APF an. Das Geschäftsmodell: Sportverbände können Werbeflächen nicht direkt an Kunden verkaufen, da ihnen Ressourcen und Know-how fehlen. Deswegen wenden sie sich an Agenturen wie APF. Anfang der 1980er-Jahre war die Branche noch jung, die Erlöse niedrig und das Geschäftsfeld kaum reguliert. 1988 stieg S. zum Anteilseigner der APF auf, 2009 wurde die Agentur an den Branchengiganten Infront in der Schweiz verkauft und heißt seither Infront Austria. S. zog sich aus dem operativen Geschäft zurück, blieb aber Berater. Infront Austria wollte von dessen Netzwerk weiter profitieren.