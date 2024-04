AK-Wahl: Welche Fraktion wie viele Millionen Förderung bekommt

Um die Förderung für die politischen Fraktionen macht die Arbeiterkammer ein kleines Geheimnis. Nur soviel möchte die Pressestelle verraten: „Rund acht Millionen Euro“ seien im Jahr 2022 an alle Listen ausbezahlt worden, also an die roten, schwarzen, blauen, grünen und sonstigen Gewerkschafter. Die Pressestelle sagt auch, dass „Demokratie Geld kostet“ und die Förderung für Fraktionen 1,4 Prozent des Budgets ausmache.

Wenig überraschend entfällt der größte Anteil auf die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), die sieben von neun Landeskammern mit absoluter Mehrheit dominiert. Pro Jahr schüttet die AK 4,95 Millionen Euro an die FSG aus. Mit deutlichem Abstand folgen die Christgewerkschafter (FCG), die in Tirol und Vorarlberg die Kammerpräsidenten stellen – auf sie entfallen jährlich 1,51 Millionen Euro.

Im Falle der roten Gewerkschafter kamen seit der letzten Wahl im Jahr 2019 knapp 25 Millionen Euro zusammen – ein Mitgrund dafür, warum die FSG eine Plakatkampagne fahren kann, die an Nationalratswahlen erinnert. Und eine Erklärung dafür, warum die FSG ein Machtfaktor in der SPÖ ist. Das zeigt etwa das Beispiel der SPÖ Niederösterreich, die den eher unbekannten FSG-Gewerkschafter Rudolf Silvan als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl schickt. In der Vergangenheit war die FSG ein finanziell potenter Wahlhelfer für die Sozialdemokraten.

Wirtschaftskammer schüttet noch deutlich mehr aus

Die Fraktionsgelder in der Arbeiterkammer sind beträchtlich – aber im Vergleich zu den Fördersummen der Wirtschaftskammer doch wieder mickrig. Denn die Kammer der Wirtschaftstreibenden zahlt jährlich etwa zweieinhalb Mal so viel an ihre wahlwerbenden Gruppen, im Jahr 2022 in Summe 20,45 Millionen Euro.