Peter Eberl (pete7) vor 1 h

Rechtlich gedeckt - also was soll das Gejammere. Und auch die Politiker anderer Parteien

steht ebenfalls ein Rechnungspauschale zu. Also bitte Profil - nicht immer nur die Blauen versuchen anzupatzen.

Erinnert mich an mein Schulzeit da hatten wir Einen, der wollte sich immer bei den Lehrern einweimperln und meinte - Herr Lehrer der XY hat schon wieder geschwätzt.

Hat Profil das notwendig.