Alles neu bei profil: Erscheinungstag, Paywall und Newsletter

Ich habe vor Kurzem ein Buch für Führungskräfte gelesen. In dem steht, dass immer nur Chefs Veränderungen toll finden, nicht aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich kann das nicht bestätigen. Seit ich hier im März als Chefredakteurin angetreten bin, haben wir einiges verändert, erfunden oder nach vielen Jahren einfach bleiben lassen - und dabei auch Spaß gehabt. Wir betrachten Weiterentwicklung als essenziell. Weil es uns wichtig ist, für Sie immer attraktiver zu werden, damit wir zusammen noch eine lange, gute Beziehung vor uns haben. Wir wollen zukunftsfit sein und sind überzeugt davon: So wie die Welt derzeit aussieht, braucht es Journalisten, die ihren Beruf ernst nehmen, hinterfragen, aufklären und einordnen, mehr als je zuvor.

Freilich bemühen wir uns auch für unsere treuen Print-Abonnenten um stetige Verbesserungen. Darum liefern wir das Heft ab sofort schon samstags, damit am Wochenende mehr Zeit fürs Lesen und Genießen bleibt. Außerdem sind wir jetzt auch schon am Samstag im Supermarkt, Tankstellen oder Bahnhöfen erhältlich. Das E-Paper erscheint – wie der deutsche Spiegel – schon Freitagmittag.

Am Mittwoch tut sich künftig einiges. Der Politik-Podcast erschien bisher Mittwochnachmittag – künftig können Sie ihn schon am Weg zur Arbeit in der Früh hören. Oder im Bett, falls Sie das Glück haben, nicht zur Arbeit zu müssen. Und weil uns mit all den Neuerungen noch immer nicht langweilig geworden ist, haben wir auch einen neuen Newsletter kreiert, der nächste Woche am 22. November startet. So viel sei verraten: Er heißt Ballhausplatz, es geht um Politik – und Chats. Sie können sich hier bereits anmelden.

Unser Ziel ist es, Sie auch künftig mit gutem Journalismus zu überraschen und zu erfreuen. Wir hoffen, es gelingt uns auch. Schreiben Sie uns!

Herzlich,

Ihre Anna Thalhammer