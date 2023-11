Zwischen Billa und Partei: Kann ein Roter für REWE sprechen?

Wer sich in der Wiener SPÖ umhört, erfährt, dass Schobers Karriereschritt für „Irritationen“ gesorgt habe. Ein bekannter Roter formuliert es drastisch, will aber namentlich nicht genannt werden: Die SPÖ stehe auf der Seite jener, die keine politische Lobby haben, „also kann niemand aus der Partei Lobbyist sein“. Spätestens bei der nächsten Wahl müsse sich Schober entscheiden, so der Tenor.

Die schiefe Optik auf sozialen Medien ist dem langjährigen Wienpolitiker bewusst. Er will etwa seine politische Facebook-Seite in Zukunft nicht weiter für Billa-Postings nutzen. Inhaltlich sieht er aber keine Widersprüche. Für seine Themen, Sicherheit und Bildung, stehe er noch immer ein.

Schober selbst findet seine beiden Rollen keinesfalls widersprüchlich. Er habe in seiner Laufbahn öfter für Verwunderung gesorgt, etwa als Offizier beim Bundesheer und Sozialdemokrat. Abwechslung habe der frühere Mitarbeiter von Michael Ludwig in seinem bisherigen Berufsleben schon immer gesucht: „Kein Tag war wie der andere.“

Die teuren Supermarktpreise erzürnen die SPÖ immer wieder. Parteichef Andreas Babler lässt keine Gelegenheit aus, die Bundesregierung dafür zu kritisieren, zu wenig gegen die Teuerung zu unternehmen. Wie kann es diesen Werten entsprechen, einen Handelskonzern medial zu vertreten? „Die Teuerung ist ein gemeinsamer Kampf“, sagt Schober. Der Lebensmittelhandel betreffe „alle“, die Frage nach der Leistbarkeit sei eine politische.

Was Schober nicht dazu sagt: Die SPÖ will einen Preisdeckel in den Verfassungsrang heben, damit Grundnahrungsmittel um maximal zwei Prozent pro Jahr steigen. Das ist eine Position, gegen die sich Handelskonzerne wie REWE in der Vergangenheit immer wieder ausgesprochen haben.

Schober verspricht, der roten Linie treu zu bleiben. "Niemand freut sich über die Teuerung. Die Gesellschaft funktioniert nur mit leistbaren Preisen", sagt er und fügt hinzu: "Ich würde nie aufhören, die Armut zu bekämpfen." An Verhandlungsrunden würde er aber nicht teilnehmen - es sei ein reiner Kommunikationsjob.