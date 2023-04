Alma Zadić: „Beim Koalitionspartner fehlt die Motivation“

Ein bisschen hat man das Gefühl, dass sich die Fachaufsicht zurücklehnt. Der Prozess um Ex-Grünenpolitiker Christoph Chorherr war von Anfang an relativ dünn, Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gewann beide Verfahren, das BVT-Verfahren war nichts. In der Ibiza-Causa warten wir auf Anklagen. Funktioniert die Kontrolle noch?

Vor meinem Amtsantritt gab es eskalative Sitzungen, den Vorwurf der Verfahrensbehinderung und der politischen Einflussnahme. Viele dieser Thematiken haben diese zwei U-Ausschüsse nach sich gezogen. Daher habe ich die Dienst- und Fachaufsicht verändert und klare Strukturen geschaffen. Eine der wichtigsten Änderungen war die Aufteilung der Strafrechtssektion in zwei Sektionen: eine für Legistik und eine für Einzelstrafsachen. Wir haben auch Veränderungen im Bereich der Oberstaatsanwaltschaft vorgenommen. Beim heiklen Casinos-Verfahren ist ein Teil an einen Innsbrucker Oberstaatsanwalt übertragen, damit der Vorwurf der Einflussnahme nicht entsteht.

Läge es nicht in Ihrem Kompetenzbereich, zumindest die Qualität in der Justiz so weit zu steigern, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass Menschen entschädigt werden müssen oder so große Kosten für den Staat anfallen?

Ermittlungshandlungen müssen effizient laufen, damit es schnell zu Verurteilungen oder Freisprüchen kommt. Es braucht ganz klare Regelungen für Sachverständige. Und man muss über den Kostenersatz für zu Unrecht Beschuldigte nachdenken. Das wird letzten Endes am Finanzminister liegen. Ich freue mich aber, dass die ÖVP – eine Partei, die das Justizministerium über Jahrzehnte geleitet hat – endlich erkennt, dass man in diesem Bereich etwas tun muss.

Was sagen Sie zur neuen Koalition in Niederösterreich zwischen ÖVP und FPÖ? Sehen Sie da manche Politiker nahe dem Extremismus?

Ich glaube, beim Koalitionspartner fehlt die Motivation, etwas zu tun. Es gibt endlich ein Konzept von unterschiedlichsten Expert:innen aus Justiz, Wissenschaft, Praxis und Innenministerium. Das Bundeskanzleramt war mit dem Verfassungsdienst vertreten. Das Konzept würde Fehler der Vergangenheit beseitigen: nämlich dass einer Person zu lange zu viel Macht gegeben wurde, weil nur eine Person an die Spitze der Staatsanwaltschaften gestellt wurde. Die Macht sollte auf mehrere Personen, auf zwei Dreier-Senate aufgeteilt werden. Ich halte das für den wesentlichen Fortschritt, wenn es um die Frage der Unabhängigkeit geht. Es gibt einen breiten Konsens, dass das der richtige Ansatz ist, aber ich habe leider immer wieder den Eindruck, dass sowohl bei Verfassungsministerin Karoline Edtstadler als auch beim ÖVP-Partner die Motivation fehlt. Wenn wir wirklich von der Unabhängigkeit reden, dann sollte man sich endlich ernsthaft an den Verhandlungstisch setzen.

Cybercrime ist in aller Munde. Es wurden neue Stellen geschaffen, die nun aber irgendwie verteilt und besetzt werden, weil sich keine qualifizierten Leute finden. Und jetzt?

Zadić

Im Bereich Cybercrime ist in den letzten zehn Jahren zu wenig passiert ist. Die ÖVP hat die Justiz komplett heruntergespart. Inzwischen gibt es zehn Cybercrimekompetenzstellen, bei jeder größeren Staatsanwaltschaft arbeiten speziell geschulte Staatsanwälte. Und wir haben zusätzliche Planstellen bekommen: Zehn zusätzliche Expert:innen werden gerade in einem Forensik-Zentrum in Wien angesiedelt und sollen allen Staatsanwaltschaften zur Verfügung stehen.

Auf Ihrer To-do-Liste steht das Informationsfreiheitsgesetz. Warum hat Ihr Parteikollege und Vizekanzler Werner Kogler das zur Chefsache erklärt?

Zadić

Das ist so nicht richtig. Das Informationsfreiheitsgesetz wurde nicht von mir verhandelt. Aber es stimmt, uns Grünen ist es ein besonderes Anliegen. Werner Kogler ist im Sinne der Transparenz besonders wichtig, die Amtsverschwiegenheit aus der Verfassung zu streichen und ein Recht auf Information hineinzuschreiben. Wir waren als Bundesregierung noch nie so weit. Es gibt Entwürfe, für die Verfassungsministerin Edtstadler zuständig ist. Es gilt, die Blockadehaltung von Ländern und Gemeinden aufzulösen. Da liegt der Ball nicht nur bei der ÖVP, es gibt auch von Rot geführte Länder, die sich dagegen wehren.

Bis Juni soll ein neuer Entwurf vorgelegt werden. Hält dieser Plan?

Zadić

Ich hoffe stark.

Im profil-Interview sagte Österreichs Staranwältin Helene Klaar : „Was das Justizministerium da in seiner Weisheit auskocht, wird, davon abgesehen, furchtbar. Da sitzen Menschen, die zwar nur das Beste wollen, aber was dabei herauskommt, ist einfach nur schrecklich.“ Sie bezeichnet die geplante Kindschaftsrechtsreform als „einen Vernichtungskrieg gegen Frauen“. Das hört man wahrscheinlich eher nicht so gern, oder?

Zadić

Ich halte die Sprache „Vernichtungskrieg gegen die Frauen“ auch angesichts eines Krieges in der Ukraine für absolut unpassend. Das ist eine feministische Reform, die das Kindeswohl in den Mittelpunkt stellt und den Gewaltschutz stärkt. In den letzten zwei Jahren wurden über 110 Gespräche mit Stakeholder:innen geführt, etwa mit Kinderschutz- und Frauenorganisationen. Der Status quo im Unterhalts- und Kindschaftsrecht ist so schlecht, dass ihn niemand beibehalten möchte. Alle wollen eine Änderung, nur gibt es unterschiedliche Ansätze. Fest steht: Der Gewaltbegriff wird auf psychische Gewalt ausgeweitet. Das Konzept der automatischen Doppelresidenz – eine Woche beim Vater, eine bei der Mutter – kommt nicht.

Mit dem Streit in der SPÖ hat der Wahlkampf in Wahrheit schon begonnen, egal wer dort dann Spitzenkandidat:in wird. Die anderen Parteien halten Klausuren, und gehen in die innere Emigration, um an ihren Strategien zu feilen. Politikerfahrene wissen, dass jetzt in diesem Staat wohl nicht mehr so viel weitergehen wird. Was soll denn Ihre letzte Tat als Ministerin sein, was wollen Sie noch unbedingt durchbringen?

Zadić

Mein Ziel ist es, die Generalstaatsanwaltschaft umzusetzen und natürlich die Kindschaftsrechtsreform.