Suspendierung von Ex-Sektionschef Pilnacek wackelt

Das Bild der Justiz ist angekratzt. Grund dafür sind die Auseinandersetzungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mit ihrer Fachaufsicht, die mit einer heimlichen Aufnahme einer Dienstbesprechung zur Eurofighter-Causa vor mehr als vier Jahren. Der damalige Strafrecht-Sektionschef hatte in der Aufnahme davon gesprochen, dass Ermittlungsstränge "daschlogen" werden sollen - heißt übersetzt: "Konzentriert euch auf das Wesentliche." Die WKStA war über diese Anweisung brüskiert, Pilnacek seinerseits verschnupft, dass die Besprechung heimlich aufgezeichnet und dann an die Öffentlichkeit gespielt wurde.

Was dann folgte, war ein Streit, der sich quer durch die Justiz und zwei U-Ausschüsse nach sich zog: Die einen standen auf der Seite der WKStA, die anderen auf Pilnaceks. Und wie Juristen eben sind: Man wehrte sich mit dem Strafrecht. Gegen Pilnacek wurden Ermittlungen eingeleitet, nachdem man sein Handy einkassiert hatte - der offizielle Grund: Es bestehe der Verdacht, Pilnacek habe dem Investor Michael Tojner eine Razzia verraten. Nachweislich war dem eher nicht so, aber Pilnaceks Mobiltelefon lag zur Auswertung bereit. Und auf dem gab es einige spannende Zufallsfunde, die Anzeigen und Ermittlungen nach sich zogen. Zadic hatte also einen Grund, den ihr unliebsamen Sektionschef loszuwerden. Pilnacek wurde suspendiert und kämpft seitdem an mehreren juristischen Fronten. Auch der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Hans Fuchs, aus dem Team Pilnacek, sah sich mit Suspendierung und Ermittlungen konfrontiert. Er wurde zuletzt von den Vorwürfen freigesprochen, seinen Job hat er wieder - die Fachaufsicht über gewisse Ermittlungen der WKStA aber noch nicht.