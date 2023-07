AMS-Chef Johannes Kopf: „Es bräuchte Willkommenskultur“

Von einer gesetzlichen Regelung halte ich nichts. Würde Österreich die Arbeitszeit generell reduzieren, noch dazu bei vollem Lohnausgleich, würde das unsere Wettbewerbsfähigkeit massiv senken. Und es würde den Arbeitskräftemangel verstärken. Im Durchschnitt passiert ohnedies eine Arbeitszeitreduktion. Unternehmen machen das mittlerweile auch, um Arbeitskräfte zu finden: Ich habe vorhin im AMS-Portal nachgeschaut, es werden 6000 Stellen mit 4-Tage-Woche angeboten – wenige mit Lohnausgleich, meistens in der Variante, dass an diesen vier Tagen mehr als neun Stunden gearbeitet wird.

Das hängt von der Lebenssituation ab, aber wohl eindeutig weniger. Wahrscheinlich eine, die auch die private Familiensituation in vernünftige Balance bringt – und gerade für Jungeltern die Arbeitszeit halbwegs gerecht verteilt. Derzeit arbeiten Mütter Teilzeit, Väter machen Überstunden. Gut wäre, wenn die Frauen mehr Stunden arbeiten, die Männer dafür weniger – und sich beide bei etwa 30 Stunden pro Woche einpendeln. Das funktioniert in den Niederlanden, in Österreich hingegen reduzieren meist Mütter die Arbeitszeit.

Ich kann es nicht genau sagen. Wenn ich Abendtermine dazurechne, Arbeiten zwischendurch am Wochenende bis zum Nachdenken über die Arbeit in der Früh in der Badewanne, bevor die Kinder aufstehen, dann werde ich wohl oft auf 60 Stunden pro Woche kommen.

Zuletzt stieg die Arbeitslosigkeit wieder. Dreht sich die Lage am Arbeitsmarkt gerade, drohen Pleitewellen?

Die Prognosen lagen zwar zuletzt oft daneben, aber vorhergesagt wird, dass gegen Jahresende das Wachstum zurückkommt und die Arbeitslosigkeit 2024 wieder sinkt. Aber der Bausektor kriselt und macht uns Sorgen. Die hohen Zinsen, Preissteigerungen und Vorzieheffekte bei Sanierungen während der Pandemie führen zu Auftragseinbrüchen. Am Bausektor steigt die Arbeitslosigkeit am stärksten.

Aber generell werden Unternehmen weiter händeringend Arbeitskräfte suchen?

Ja, das bleibt uns. Einfach deshalb, weil jetzt stattfindet, was die Demografie seit Jahrzehnten angekündigt hat. Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Pension, die Zahl der Arbeitskräfte sinkt.

Wie dramatisch ist das?

Auch wenn es überraschend klingt: Im internationalen Vergleich nicht so schlimm. Denn die Politik hat vor 35 Jahren in der Verfassung festgeschrieben, dass Frauen fünf Jahre früher in Pension gehen – aber dass zwischen 2024 und 2033 das Frauenpensionsalter schrittweise auf 65 steigt. Ich glaube zwar nicht, dass die Politiker diesen Anstieg damals in die Zeit von Arbeitskräftemangel hineinplanten, aber das passiert ab nächstem Jahr – und bedeutet jedes Jahr 20.000 Frauen zusätzlich am Arbeitsmarkt. Das ist viel. Ich habe mir das erste Mal im Jahr 2011 die Auswirkungen angeschaut und mir damals gedacht: Wenn 2024 so viele zusätzliche Frauen auf unserem Arbeitsmarkt bleiben, wird die Arbeitslosigkeit steigen. Dann möchte ich lieber nicht mehr AMS-Chef sein.

Den Absprung haben Sie verpasst.

In der Tat. Allerdings: Der Anstieg des Frauenpensionsalters passiert nun in einer guten Zeit. Nur, Unternehmen müssen sich darauf einstellen. Ich halte momentan viele Vorträge vor großen Firmen zum Thema: Woher Arbeitskräfte nehmen? Viele Unternehmen denken beim zusätzlichen Arbeitskräfteangebot nicht an Frauen zwischen 60 und 65 Jahren und auch nicht an Wiedereinsteigerinnen, die ab nächstem Jahr verstärkt am Markt sein werden, weil sie weniger Pensionierungen ersetzen. Es arbeiten auch zu viele Frauen zu lange Teilzeit, das schlägt sich in Karriereknicks und gigantischen Unterschieden bei Einkommen und Pension nieder. Daher raten wir, möglichst kurz Babypause zu machen und mit möglichst vielen Stunden wiedereinzusteigen.

In Bundesländern wie Salzburg oder Niederösterreich gibt es aber Prämien, wenn Eltern – meist Frauen – ihre Kinder zu Hause betreuen.

Diese Prämien sind völliger Unsinn. Sie widersprechen der Notwendigkeit am Arbeitsmarkt und der wirtschaftlichen Prosperität. Ich plädiere stattdessen für einen Rechtsanspruch auf ordentliche Ganztageskinderbetreuung. Das würde das Tempo beim Ausbau der Kinderbetreuung massiv erhöhen. Die kürzesten Betreuungsangebote gibt es im ländlichen Raum in Westösterreich. Es muss auch ein Ende haben, dass über zehn Prozent der Kindergärten mehr als 51 Tage pro Jahr geschlossen haben. Das geht sich nicht einmal mit zweimal 25 Tagen Urlaub aus.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein Rezept gegen den Arbeitskräftemangel, ein anderes sind Übersiedlungen. Es gibt in Wien hohe Arbeitslosigkeit und in Westösterreich Arbeitskräftemangel.

Der täglich zumutbare Anfahrtsweg ist geregelt – rund eine Stunde in eine Fahrtrichtung. Das bedeutet zwei Stunden Fahrzeit pro Tag, wobei jetzt schon Überschreitungen unter bestimmten Umständen möglich sind. Das kann man nicht viel mehr ausdehnen. Die andere Seite sind Jobs in anderen Bundesländern: Das ist Menschen zumutbar, die keine Betreuungspflichten haben – wenn der Arbeitgeber eine Unterkunft zur Verfügung stellt. Das gibt es praktisch nur im Tourismus.

Dennoch arbeiten kaum Menschen aus Wien in Tirol. Braucht es zusätzliche Anreize wie etwa eine Mobilitätsprämie, wie das IHS-Chef Holger Bonin vorgeschlagen hat?

Es gab schon unter Kanzler Werner Faymann die Übersiedlungsbeihilfe. Die haben wir wieder abgeschafft, weil sie nicht funktioniert hat. Der IHS-Chef hat jetzt eine großzügige steuerfreie Mobilitätsprämie bis zu 20.000 Euro vorgeschlagen, die der Arbeitgeber zahlen soll. Ehrlich gesagt, glaub ich nicht, dass das oft passieren würde.

Wie bringt man dann arbeitslose Köche aus Wien nach Tirol?

Wir versuchen das, bringen aber in Relation zum enormen Aufwand wenig zustande. Wir müssten, ähnlich wie in Deutschland, bei den Regionen ansetzen und bei den Verantwortlichen Verständnis dafür schaffen, dass sie dafür mitverantwortlich sind, eine gewisse Willkommenskultur für Arbeitskräfte zu erzeugen. Selbst wenn wir es schaffen, geflüchtete Personen nach Tirol zu vermitteln, wissen die oft nicht, was sie am Wochenende tun sollen. Es braucht Angebote zur sozialen Integration, Kindergartenplätze, Schulplätze, Arbeit für die Partnerin oder den Partner. Dann bleiben die Arbeitskräfte eher. Das weiß ich aus eigener Erfahrung: Ich war einmal ein paar Monate in einer Anwaltskanzlei in Bonn, habe schön gewohnt, aber ich habe kaum wen gekannt. Da war ich sehr dankbar, als mich jemand zum Fußballspielen mitgenommen hat.