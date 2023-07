Polit-Debatte um „Waldfonds“: Der undurchsichtige 350-Millionen-Euro-Topf

Dass mit steigender Waldfläche, auch mehr Möglichkeiten entstehen, Projekte einzureichen, klingt logisch. Es ist aber möglicherweise nicht der einzige Erklärung für die tendenziell stärkere Vergabe von Fördermitteln in Richtung Großgrundbesitzer. Kleinbauern würden oft gar nichts von der Förderung wissen oder seien im Vorfeld bei Verhandlungen um Vergabekriterien nicht ausreichend involviert gewesen, monieren Kritiker. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Von rund 145.000 Waldbesitzern suchten laut nun vorliegender Beantwortung der parlamentarischen Anfrage bis zum Mai 2023 gerade einmal rund 14.700 um Förderungen an – in 13.008 Fällen wurden sie auch bewilligt. Ist die klimafreundliche Waldbewirtschaftung finanziell gesehen noch immer zu unattraktiv, fallen die wetterbedingten Schäden bei kleinen Waldbesitzern nicht genug ins Gewicht – oder ist die Förderung in der Praxis tatsächlich nur ein Fall für wenige Stakeholder mit den richtigen Connections?

Grundsätzlich freuen sich Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen – ob groß oder klein – naturgemäß über die Förderung, die 2020 eingeführt wurde, um Forstwirte angesichts großer Schäden in Österreichs Wäldern finanziell zu entlasten. Die Probleme reichen von wetterbedingtem Schadholz bis hin zum Befall von Bäumen durch Krankheiten und Schädlinge. Der Waldfonds vergibt Förderungen für zehn verschiedene Maßnahmen wie etwa Schädlingsbekämpfung, Aufforstung und die Stärkung von Artenvielfalt.

Mit Hilfe einer parlamentarischen Anfrage hat die SPÖ versucht, der bisherigen Mittelverwendung auf den Grund zu gehen. Und die Sozialdemokraten üben heftige Kritik: 86 Millionen Euro, also rund die Hälfte des bisher ausgeschütteten Geldes soll demnach an Hundert Großgrundbesitzer fließen. Kleinere Waldflächen würden hingegen tendenziell außer Acht gelassen. profil ist der Angelegenheit näher nachgegangen.

86 Millionen Euro an die Top 100

86 Millionen Euro an die Top 100

86 Millionen Euro an die Top 100

Der „Waldfonds“, der in einer ersten Förderphase bis 2023 gelaufen ist und nunmehr bis 2027 verlängert wurde, soll unter anderem helfen, Österreichs Wälder fit für dem Klimawandel zu machen. Mit einem Teil der Förderungen soll Forstwirten aber durchaus auch beim Umgang mit „Schadereignissen“ finanziell unter die Arme gegriffen werden. 2019 ist die Holzernte schlecht ausgefallen. Dass 2020, als der Fonds initiiert wurde, gerade die Corona-Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Auswirkungen wütete, mag bei der Entscheidung, auch für Waldbesitzer Steuergeld locker zu machen, ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Ein „Zukunftspaket“ sollte es sein, ein Topf prall gefüllt mit 350 Millionen Euro an Fördergeldern der öffentlichen Hand, reserviert für Maßnahmen „von denen wir alle profitieren“. So heißt es zumindest auf der Internetseite des „Waldfonds“, den die Bundesregierung im Wege des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft im Jahr 2020 ins Leben gerufen hat. Nun stellt sich die jedoch Frage, ob manche mehr davon profitieren konnten als andere.

profil hat sich bei kleineren Waldbesitzern umgehört. Die Meinungen sind gespalten. Während manche betonen, auf die Großgrundbesitzer „nicht neidisch“ zu sein, wünschen sich andere mehr Unterstützung bei der Umsetzung klimafreundlicher Projekte. Auf wenig Verständnis stößt die Kritik hingegen bei Felix Montecuccoli. Mit etwa 960 Hektar Waldfläche zählt der Vorstand der Vereinigung der österreichischen Land- und Forstbetriebe zu den großen Waldbesitzern des Landes. Die Kritik der SPÖ am Waldfonds sei „rein ideologisch“, behauptet Montecuccoli. Es gehe beim Waldfonds nicht darum, ob die Förderung gerecht sei, sondern ob sie richtig ausbezahlt würde – mit dem Ziel nämlich, möglichst viel Waldfläche klimafit zu machen: „Das ist keine Sozialförderung“. Die Maßnahmen würden für die Waldbesitzer keinen finanziellen Ertrag bringen, sagt Montecuccoli, denn für mindestens 20 Prozent der Kosten müssten die Förderwerber selbst aufkommen. Es würde nicht mehr Geld ausgeschüttet, als Kosten anfallen.

„Man müsste zumindest wissen können, wer diese 100 sind“, fordert Franziskus Forster, Sprecher der Österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnen Vereinigung Via Campesina (ÖBV). Um wen es sich bei den Top 100 handelt, können Kenner der forstwirtschaftlichen Gegebenheiten nur spekulieren: ehemalige Adelsfamilien, Erben großer Waldflächen vermutlich. Wer tatsächlich dahintersteckt, darüber herrscht großes Rätselraten. Auf Nachfrage konnte das Bundesministerium für Wald nicht einmal Auskunft über die Bewilligungssummen pro Bezirk erteilen – dazu müssten 7.000 Datensätze händisch ausgewertet werden, so die Begründung.

Laut Franziskus Forster von der ÖBV wurden kleinere Forstbetriebe bereits bei den Verhandlungen um die Einführung des Waldfonds benachteiligt. „In der Ausgestaltung der Förderungen haben sie nur eine untergeordnete Rolle gespielt.“ Zu den Verhandlungen hätten die Großbetriebe einen privilegierten Zugang gehabt, Kleinbesitzer hätten die Informationen nur aus zweiter Hand mitbekommen. Dadurch hätten sie sich einen Startvorteil gesichert: „Es gibt ein doppeltes Transparenzproblem: Bei den Verhandlungen und bei der Verteilung. Der adlige Wald darf nicht bevorzugt werden. Gerechtigkeit ist eine Grundvoraussetzung für ökologischen Wandel.“

Mit Steuergeld finanzierte Gewinne?

Die SPÖ wiederum verweist darauf, dass seit 2020 die Gewinne der heimischen Forstwirtschaft insgesamt angestiegen seien – von 2020 auf 2021 betrug der Zuwachs des Nettounternehmensgewinns im forstwirtschaftlichen Bereich laut Statistik Austria rund 80 Prozent. Julia Herr sieht darin ein Indiz, dass „große private Waldbesitzer bevorzugt werden und mit den Förderungen ihre steigenden Gewinne finanziert werden.“ Wo die Gewinne so stark steigen, könnten viele Maßnahmen aus der eigenen Tasche statt mit Steuergeld finanziert werden, meint die SPÖ. Die Oppositionspartei fordert deshalb eine degressive Auszahlung der Gelder, also dass kleinere Waldbauern und -bäuerinnen pro Hektar Förderfläche in Relation mehr Ausgleich erhalten als Großbesitzer.

Das Argument, dass große Waldbetriebe viel Gewinn erwirtschaftet hätten, hält Montecuccoli nicht für gerechtfertigt. Durch die Klimaschäden in den vergangenen Jahren habe auch er viel Geld verloren. Durch die 100.000 Festmeter Holz, die er verkaufen konnte, hätte er bloß die Erntekosten decken können: „Es ist, als wäre ein Dieb zuhause eingebrochen.“ Waldbesitzer machen jedoch nicht nur Geschäfte mit Holz, auch die Jagd hat eine große Bedeutung: „Das sind hohe Gewinne, die nicht berücksichtigt werden“, sagt Franziskus Forster von „La Via Campesina“.

„Der Waldfonds ist sinnbildlich für die Politik dieser Regierung“, urteilt Julia Herr. Damit meint sie die Förderungen der staatlichen Coronahilfen-Agentur COFAG, bei denen der Rechnungshof ein „beträchtliches Überförderungspotenzial“ festgestellt hat. Wieder einmal, so Herr, sei nicht auszuschließen, „dass Steuergeld in Millionenhöhe an Unternehmen fließt, obwohl diese gerade besonders hohe Gewinne verzeichnen.“

Mehr Transparenz gefordert

Auch Forster ist skeptisch, aber aus einem anderen Grund: Für ihn stellt sich die Gerechtigkeitsfrage angesichts der fehlenden Transparenz in der Ausbezahlung der Waldförderungen. Dass es möglich ist, diese Informationen öffentlich transparent zu machen, zeige die Transparenzdatenbank der GAP, der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Dort seien Förderungen bis auf den Cent genau auf die Personen zurückzuführen. Dort müssen die Mitgliedsstaaten seit 2009 Informationen über die Empfänger von Agrar-Fördergeldern öffentlich machen. Jedoch nicht jene, die gegebenenfalls auch noch Geld aus dem Waldfonds beziehen.