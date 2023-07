Van der Bellen kritisiert Mikl-Leitner in Bregenz: „War Mozart ‚normal‘? Sicher nicht!“

„Es scheint so, als ob sich manche Dinge in unserem Land nicht in die richtige Richtung entwickeln“, sagte Van der Bellen gleich zu Beginn seiner Rede. In „unserem Land“ würden gerade einige Fenster zerbrochen werden; das müsse aufhören, so der Bundespräsident.

Forthin kritisierte Van der Bellen die Einteilung der Bevölkerung in Kategorien wie „normal-denkende Menschen“ oder „das Volk“. „War Mozart ‚normal‘? Sicher nicht! Derart außergewöhnliche Begabungen sind nicht ‚normal‘“, so Van der Bellen. Auch den Ausdruck „unsere Leute“, den die SPÖ in den vergangenen Wochen bemühte, sieht Van der Bellen kritisch.

Den Anstoß für die das Sommerloch dominierende Normalitäts-Debatte gab Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einem Kommentar in der Tageszeitung „Der Standard“, in dem sie sich immer wieder an die „normal denkenden“ Menschen wandte. Seitdem wird mitunter heftig debattiert: Im profil-Interview nannte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) eine solche Ausdrucksweise – wie Van der Bellen – „brandgefährlich“. Es gehe in der Demokratie um Mehrheiten, aber auch Minderheiten müssten geschützt werden, so der Vizekanzler. Nun hat sich also auch der Bundespräsident in der Debatte zu Wort gemeldet - und das ungewohnt deutlich.