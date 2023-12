Angewandte-Rektorat findet Inhalte der Palästina-Kundgebung „inakzeptabel“

Nach Kritik an antisemitischen Vorfällen an der Universität für angewandte Kunst hat sich das Rektorat nun mit einem Statement zu Wort gemeldet: „In den sozialen Medien kursiert ein Video mit Aussagen, die dort offenbar getätigt wurden, deren Inhalt völlig inakzeptabel ist.“ Weiterhin gelte zudem ein Statement des Rektorats aus dem Oktober: „Wir sind entsetzt über den grauenhaften Angriff der Hamas auf Israel. Wir dulden keinen Terror, keine Form des Antisemitismus und keine Relativierung des Existenzrechts Israels. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Opfern des Angriffes, ihren Angehörigen, den Geiseln und es gilt den Menschen, die in Folge des Angriffs zu Opfern werden,“ heißt es darin.

Das Rektorat betont, dass die Kundgebung keine Veranstaltung der Universität war, nicht von der Universität genehmigt war und auch nicht von ihr unterstützt wurde. „Laut Auskunft des Versammlungsreferates der LPD Wien war eine Demonstration mit dem Titel ‚Protest von Studierenden gegen die Universitätspolitik‘ vor der Universität angemeldet worden, deren Veranstalter:innen sich im Vorfeld der Demonstration den Eingangsbereich der Universität zu eigen gemacht haben“, so die Universität auf Anfrage.