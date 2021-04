Anklagen im Skandal um das „Multiversum“ Schwechat

Fazekas sagte aus, der frühere SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer habe ursprünglich eine Förderung von acht Millionen Euro zugesagt. Dem entsprechend forderte die Stadt später vom Sportministerium unter Darabos rasch einen ersten Fördervertrag über 2,8 Millionen Euro und eine schriftliche Zusage für die weiteren Mittel. Ein hochrangiger Mitarbeiter der Stadtgemeinde schrieb ans Ministerium: „Ich hätte mir wenigstens eine Reaktion auf meine Mails erwartet, wie es unter Partnern (SPÖ-Minister – SPÖ-Nationalrat und Bürgermeister) eigentlich üblich ist.“

Tatsächlich schickte Darabos daraufhin eine Absichtserklärung für eine weitere Förderung über fünf Millionen Euro. Die WKStA wertete dies jedoch nicht als Weisung. Die Ermittlungen gegen Darabos wurden Anfang 2020 eingestellt. Den angeklagten Beamten wird vorgeworfen, in „vorauseilendem Gehorsam“ die „politische Befürwortung des Bundesministers“ umgesetzt zu haben, obwohl die rechtlichen Voraussetzungen nicht vorgelegen seien.

Eine zweite Anklageschrift stammt von der Staatsanwaltschaft Korneuburg und richtet sich gegen vier Personen. Es geht um mutmaßliche Malversationen rund um das „Multiversum“ abseits der Sportförderung. Diese Anklageschrift ist noch nicht rechtswirksam, es gibt zumindest einen Einspruch. Sollte sie rechtswirksam werden, könnten die beiden Anklagen zusammengelegt und in Wien verhandelt werden. Ein Verhandlungstermin in Wien ist wegen der aktuellen Corona-Situation und der hohen Anzahl an Angeklagten noch nicht absehbar.