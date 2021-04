Die Stadt Wien und Siemens: eine umstrittene Ausschreibung

„Unsachlich und diskriminierend“

Es gebe keine sachliche Rechtfertigung, dass das Rathaus ausgerechnet auf die Siemens-Spezifika bestand, urteilt das Gericht. Am Beispiel der 3D-Kamera heißt es, alternative Technologien anderer Hersteller würden „gleich gute Ergebnisse“ bringen. Vor diesem Hintergrund erweise sich manche Aspekte der Ausschreibung als „unsachlich und diskriminierend“ gegenüber den Mitbewerbern. „Eine derartige Vorgangsweise widerspricht (…) den Grundsätzen des Vergaberechts“, so das Gericht.

Wollte die Stadt dafür sorgen, dass Siemens zum Zug kommt? Wenig überraschend weist man die Darstellung zurück. profil und der ZIB liegt eine umfangreiche Stellungnahme der Wiener Rechtsanwaltskanzlei Doralt, Seist und Csoklich vor, die das Rathaus vertritt. Die Spezifikationen seien „sehr wohl aus medizinischen Gründen erforderlich und sachlich gerechtfertigt“, heißt es darin. Die Anwälte erklären es am Beispiel der Wasserkühlung. Diese sei der alternativen Luftkühlung vorzuziehen – denn letztere könne zur „erhöhten Keimbelastung“ in Behandlungszimmern führen. Außerdem müsse man in Wiens Spitälern um teures Geld die Klimaanlagen umbauen, weil die Luftkühlungen im Gegensatz zu Wasserkühlungen „Abwärme“ verursachen würden.

Stimmt’s? Nein, sagt das Gericht. Im Verfahren wurden Ärzte und Medizintechniker befragt. Sie hätten „nachvollziehbar dargelegt“, dass Luftkühlungen zu keiner höheren Keimbelastung führen. Auch brauche es ihretwegen keine besseren Klimaanlagen.

Fest steht jedenfalls, dass für alle Anschaffungen dieser Art die Steuerzahler berappen. Sie tragen die möglicherweise höheren Kosten, sollte die Stadt Wien tatsächlich Ausschreibungen so gestalten, dass nur ein Bieter gewinnen kann. Auf Anfrage von profil und ZIB will der politisch verantwortliche SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker nichts mit der Causa zu tun haben. „Weder das Stadtratbüro noch der Stadtrat selbst waren in diesen Beschaffungsvorgang involviert“, so Hackers Büro – daher möge man im WIGEV weiterfragen. Von dort heißt es: „Der Gesundheitsverbund respektiert selbstverständlich das Urteil des Verwaltungsgerichts, welches zum Schluss gekommen ist, dass die Leistungsanforderung zu eng gefasst war. Deshalb werden wir selbstverständlich ein neues Verfahren unter Berücksichtigung der vom zuständigen Gericht formulierten Kritikpunkte in die Wege leiten.“ Im Fall der Beschaffung der CT-Geräte, betont der WIGEV, habe das Verwaltungsgericht durchaus bestätigt, „dass sehr hohe Anforderungen an die zu beschaffenden Leistungen gestellt werden dürfen“. Ganz grundsätzlich erfolge „jeder Beschaffungsvorgang mit dem Ziel, die beste medizinische Versorgung unserer PatientInnen zu gewährleisten – auch die gegenständliche“. Entscheidungen würden nie von Einzelpersonen getroffen, immer in Gremien. Und vor allem: „Die Andeutung, dass Verfahren in irgendeiner Weise von parteipolitischen Überlegungen beeinflusst sein könnten, weisen wir aufs Schärfste zurück.“

In eine ähnliche Kerbe schlägt Siemens auf profil- und ZIB-Anfrage. „Sonja Wehsely leitet Siemens Healthineers in Zentral-, Osteuropa und der Türkei. Der Verantwortungsbereich umfasst 21 Länder“, so die Sprecherin von Siemens Healthineers – wovon Österreich nur eines sei. Wehsely betreue darüber hinaus gar keine österreichischen Kunden, sondern lediglich jene im Ausland. Dass eine politische Verstrickung Einfluss auf etwaige Ausschreibungen habe, weist die Sprecherin von Siemens Healthineers zurück.