Anlageobjekte

Hühnerstall

Was in den beiden Schuppen nahe ihres Bauernhofs verborgen ist, wusste Susanne Lothspieler schon als Mädchen. Ihr Vater hatte seinerzeit den Grund an das Heer verpachtet. Heute ist sie 35 und Chefin am Straßbauer-Hof bei Steinakirchen am Forst im Bezirk Scheibbs: 80 Maststiere, Schweine, blühende Mostbirnbäume, Garten, Fremdenzimmer, ideal für den Urlaub am Bauernhof. In den vergangenen Jahren, sagt Lothspieler, war nur selten Bundesheerpersonal auf Besuch, im Unterschied zu früher. Da wurde bei Übungen des Militärs der Hof der Lothspielers als Kommandostand genutzt. Doch nun hat der Straßbauer als dislozierte Bundesheer-Einrichtung endgültig ausgedient. Das Dach des einen Schuppens, hundert Meter vom Haus entfernt, hat der Winterorkan Kyrill im Jänner 2007 teilweise abgedeckt. Der zweite Schuppen wird heute als Hühnerstall genutzt - trotz des geheimen Inhalts.



Aus der Salzburger Schwarzenberg-Kaserne ist vergangenen Montag Vizeleutnant Karl Pangger angereist. Der Unteroffizier war schon dabei, als der Bunker beim Straßbauer vor zwanzig Jahren als einer der letzten überhaupt angelegt wurde. Die Demontage geht schnell. Rekruten zerlegen mit Kreissägen den Tarnschuppen. Der abgesägte Panzerturm vom Typ Centurion liegt da wie ein zertretener Käfer. Scharf geschossen zur Übung wurde hier nie, ein Waffenmeister gab nur hin und wieder Kaltschüsse ab. Der Wallmeister, verantwortlich für die FAn der Zone, öffnet eine schwere Falltür, die Soldaten steigen eine Stiege in den Bunker hinab: drei kleine Räume, einer davon mit Schaumgummi zum Schallschutz ausgelegt, Pritschen, ein Luftschacht und der Zugang zur Kanone. Von innen schrauben die Soldaten den Turm ab.



Am nächsten Tag ist Vizeleutnant Pangger mit seinem Kran im Einsatz. Der 13 Tonnen schwere Turm wird angehoben und verladen. Der letzte Weg führt nach Wels. Dort wird der Turm zerschnitten und an Schrotthändler verkauft werden. Das Loch am Grund der Lothspielers wird zubetoniert. Was mit dem Bunker passiert, ist noch nicht ganz klar. Laut Vertrag muss das Heer den Urzustand wiederherstellen, und so will es auch Susanne Lothspieler.



Meistens nutzen die Bauern die aufgelassenen Bunker als Lagerkeller, für Erdäpfel zum Beispiel. "Das Schwierigste ist es, einem Bauern Grund und Boden abzukaufen. Aber es war seinerzeit verhältnismäßig einfach, den Bauern nach zwei Stamperln Schnaps ein Packerl Tausender auf den Tisch zu legen und ihren Grund für 99 Jahre zu pachten", sagt Generalleutnant Segur-Cabanac. Und nebenbei - ganz ohne Besoldung - passten die Bauern auch auf die Bunker auf. Schlichen verdächtige Gestalten mit Fotoapparaten um die Festen Anlagen, wurde die Gendarmerie gerufen. Denn für die Aufklärung der Oststaaten waren die Bundesheer-Bunker durchaus ein Top-Ziel.



So registrierte die Abwehr des Bundesheers in den siebziger und achtziger Jahren ein interessantes Phänomen aus dem Bereich des internationalen Schwerverkehrs. Überraschend häufig verfuhren sich Lenker ungarischer und tschechischer Lkws in abgelegene Ortschaften des Donautals - am Volant häufig Offiziere in Zivil. Die Ergebnisse der Erkundungen blieben freilich - ex post betrachtet - militärisch wertlos. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs klärten die österreichischen Generäle ihre ungarischen Kameraden darüber auf, dass auf den ungarischen Karten nicht die tatsächlichen Bunker, sondern zumeist nur Attrappen und Scheinanlagen des Bundesheers verzeichnet waren. Bei einer Übung des Warschauer Pakts - Manövername "Sojus" - in den achtziger Jahren war die Schlüsselzone 35 zu Übungszwecken sogar eigens nachgebaut worden. Die ungarische Armeeführung rechnete laut Militärhistorikern in der Schlüsselzone 35 mit hohen Verlusten unter ihren Truppen.



Mastermind der rot-weiß-roten Verteidigungsstrategie war der legendäre Armeekommandant Emil Spannocchi. Der General entwickelte in den siebziger Jahren die Doktrin der Raumverteidigung. Statt in großen Schlachten sollten Invasoren in den schwer befestigten Schlüsselzonen aufgehalten und in so genannten Raumsicherungszonen in Kleingefechten bekämpft werden. Der dadurch drohende Zeitverlust sollte die Warschauer-Pakt-Armeen davon abhalten, die NATO auch über Österreich anzugreifen. In der Schlüsselzone 35 war sogar die Donau Teil des Verteidigungskonzepts. Durch gezielte Sprengungen von Dämmen und das Öffnen von Schleusen wären weite Landstriche überflutet und damit unpassierbar geworden. Die Drau hingegen sollte im Ernstfall aufgestaut werden, um den feindlichen Vormarsch durch Morastbänke zu behindern.