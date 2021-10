Warum wurde in Bundesheer-Umfrage nach Kurz-Beliebtheitswerten gefragt?

Das Verteidigungsministerium habe diese parteipolitischen Fragen garantiert nicht beauftragt, versicherte ein Sprecher des Ressorts auf profil-Anfrage. Wer dann?



Paul Unterhuber, Geschäftsführer von Demox Research, erklärte, es habe sich um eine sogenannte "Omnibus-Befragung" gehandelt. Das ist Meinungsforscher-Sprech und bedeutet, dass die Fragen mehrerer Auftraggeber in einem Fragebogen zusammengeführt werden - um Kosten zu sparen.



Das Verteidigungsressort war laut Sprecher nicht über die Zusatzfragen informiert. Im Anbot von Demox findet sich lediglich der Hinweis, dass sich das Institut vorbehält, die Befragung als Omnibus durchzuführen - dass tatsächlich ein zweiter Auftraggeber hinzukam, wurde dem Verteidigungsministerium aber nicht kommuniziert. Und auch eine Kostenreduktion für das Ressort hatte der zweite Auftraggeber nicht zur Folge.



Ungewöhnlich: "Üblicherweise wird dem Kunden im Vorhinein bekannt gegeben, dass es sich um eine Omnibus-Befragung mit mehreren Auftraggebern handelt. Wenn es eine solche ist, sollte der Auftraggeber den Preisvorteil auch kalkulieren können - im Gegensatz zur teureren Einzelbefragung", erklärt Peter Bruckmüller, Vorstand des Verbands der Meinungsforschungsinstitute.



Unterhuber von Demox will gegenüber profil den zweiten Auftraggeber nicht nennen, der die politischen Fragen beauftragte. Zur unterbliebenen Kostenreduktion sagt er: "Die Preisgestaltung beruhte auf dem branchenüblichen Zugang, mehrere Fragebogenteile in einer Omnibusbefragung zusammenzufassen. Der Preis wurde angeboten, und es war unser unternehmerisches Risiko, ob es zusätzliche Kunden gibt oder nicht."



Für Douglas Hoyos, Wehrsprecher der NEOS im Nationalrat, wirft die Causa Fragen auf: "Es ist schon auffällig, dass ein ÖVP-nahes Meinungsforschungsinstitut in letzter Zeit gehäuft Umfragen für Ministerien macht - und gleichzeitig wohl auch für die ÖVP. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das Ministerium den Großteil der Kosten trägt." Hoyos will nun eine parlamentarische Anfrageserie an alle Ministerien richten.