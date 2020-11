Anschlag in Wien: "Einsatzkräfte, Schreie, wir sollen drinnen bleiben"

"Hunderte Leute rasen auf die Bar L'Ombra am Lugeck in der Innenstadt zu, an uns vorbei, wir sitzen draußen, hören Maschinengewehr-Geknatter, flüchten uns in den Innenraum, warten, wagen uns nach einer Viertelstunde wieder nach draußen und gehen mit unseren Rädern Richtung Schwedenplatz."

So beschreibt profil-Redakteurin Christa Zöchling die ersten Minuten nach dem Anschlag, der gestern in der gut besuchten Wiener Innenstadt gegen 20 Uhr begonnen hat. Zwei Passantinen wurde dabei getötet, rund 15 Menschen verletzt, sechs davon schwer. Ein stark bewaffneter Attentäter wurde von der Polizei erschossen, mindestens ein weiterer befindet sich noch auf der Flucht.

"Am Weg Richtung Schwedenplatz hören wir Schreie und werden in eine Bar hineingezogen. Darin treffen wir auf Susanna und Marius, Mutter und Sohn, und verbringen mit ihnen die nächsten Stunden. Ein Augenzeuge, der sah, wie ein Mensch erschossen wurde, flüchtet sich ebenfalls in die Bar und erzählt, was er gesehen und gehört hat", berichtet Christa Zöchling weiter.