Terror in Wien: Die aktuellen Entwicklungen

3.11.2020: Fast alle Läden in der Innenstadt geschlossen, Kranzniederlegung am Tatort

Nach dem Anschlag in Wien steht die Stadt heute still. Im Handel haben 90 Prozent der Geschäfte in der Innenstadt zu. "Die Empfehlung des Innenministers heute in der Früh war, die Innenstadt zu meiden und das gilt natürlich auch für uns und unsere Beschäftigten", sagte WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik am Dienstag zur APA. Der Branchenvertreter betreibt selbst ein Damenmodengeschäft im Zentrum der Stadt. Das heurige Jahr sei ein "Horrortrip der Extraklasse".

Der Handel werde die Geschäfte so lange zu lassen, wie es die Lage erfordere, sagte Trefelik. Auch mehrere Einkaufszentren in der Stadt haben ihre Pforten geschlossen. Der Handelsverband bittet die Konsumenten um Verständnis, die Sicherheit der Bevölkerung stehe an oberster Stelle.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer sowie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und der Chef der Kultusgemeinde Oskar Deutsch haben am frühen Nachmittag Kränze am Friedmann-Platz niedergelegt.