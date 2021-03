Astra-Zeneca: Impfstoff mit erhöhter Nebenwirkung

Reagiert der Körper unmittelbar auf eine Impfung, reagiert das Immunsystem. Das ist gemeinhin ein gutes Zeichen. Manch frisch Corona-Geimpfter ist dennoch von der Heftigkeit und Dauer der Reaktionen überrascht. „Schüttelfrost mit Zähneklappern und Rückenschmerzen in der ersten Nacht, grippig mit Gelenksschmerzen bis zum zweiten, ermattet bis zum dritten, Schmerzen an der Einstichstelle bis zum vierten Tag nach der Impfung.“ So schildert eine 47-jährige Behindertenbetreuerin ihre Reaktionen auf die Impfung mit AstraZeneca. Ihre Kollegen berichteten Ähnliches. Sie gab eine Meldung an das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) ab – wie bisher 6.700 andere. In der Datenbank über Nebenwirkungen sticht AstraZeneca deutlich hervor. Bis zur letzten Auswertung am 26. Februar entfiel rund die Hälfte der Meldungen über Impfreaktionen auf AstraZeneca, obwohl bis dahin nur ein Zehntel der 621.000 Geimpften den britisch-schwedischen Impfstoff erhielten. Das macht 48 Meldungen pro 1.000 Impfungen. Zum Vergleich: Bei dem mit Abstand meist verwendeten Biontech/Pfizer-Serum betrug diese Meldungsrate 5,5, beim Nischenprodukt Moderna 9,20 pro 1.000 Impfungen.