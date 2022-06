Auf den letzten Reserven: Wen die Inflation am stärksten trifft

Pichler ist Wissenschafter, bis knapp vor der Pandemie arbeitete er als Medizinphysiker in einem Universitäts-Klinikum. Er wurde gekündigt, laut seinen Angaben, weil er in Elternteilzeit gehen wollte. Arbeiten zu gehen sei für ihn unmöglich, sagt er: Er leidet an einem Immundefekt und zählt zur Corona-Hochrisikogruppe.

Mit Pandemiebeginn ging dadurch ein zusätzlicher Kostenmehraufwand einher: Masken, PCR-Tests, die zwar zwischendurch unbegrenzt und gratis angeboten wurden, und mittlerweile auch Taxikosten, um den schwerkranken Vater im Spital zu besuchen. Die Fahrt in Öffis mit Mitfahrenden ohne Maske würde ein zu großes Risiko bedeuten. Pichler rechnet vor: „Bevor es PCR-Tests gratis gab, habe ich über 2000 Euro für private Tests ausgegeben. Das hat meine letzten finanziellen Reserven aufgebraucht, dann musste ich um Mindestsicherung ansuchen – denn um das Arbeitslosengeld bin ich umgefallen, weil mein Studienabschlussstipendium für mein zweites Physik-Studium durch die Pandemie verlängert wurde.“

Pichler rechnet mit einer Mieterhöhung. Aktuell belaufen sich die Kosten für Strom und Heizung auf 100 Euro, insgesamt zahlt Pichler damit 750 Euro für eine 58-Quadratmeter-Wohnung in Wien. Das ist ein Gutteil der Mindestsicherung, die er bezieht. Mit Versicherungskosten, Ausgaben für Handy und Internet, der Ratenzahlung für das Klimaticket und den zusätzlich für ihn durch die Pandemie entstandenen Kosten muss Pichler zusehen, dass er seiner Tochter den Begabtenkurs an der Musikuniversität bezahlen kann. Dieser kostet 200 Euro im Semester, Pichler will ihn seiner Tochter unbedingt ermöglichen – denn er ist stolz auf ihr musikalisches Talent. Aber es wird zunehmend schwierig: „Es ist die kumulative Belastung, die einem das Genick bricht. Vor allem die versteckten Kosten

für Menschen aus der Hochrisiko-Gruppe, zum Beispiel für Schutzausrüstung, sind strapaziös.“

Es sind Niedrigverdiener, die speziell von der aktuellen Teuerung betroffen sind. Personen aus Hochrisikogruppen wie Pichler und Mindestpensionisten oder Alleinerziehende wie Wabnig zählen zu den besonders armutsgefährdeten Gruppen – die es jetzt hart trifft. „Die Teuerung schlägt am stärksten in den Bereichen Wohnen, Energie und Lebensmittel durch. Je geringer das Haushaltseinkommen ist, einen desto größeren Anteil haben diese drei Posten an den Ausgaben. Und dann bleibt für alles andere – Bildung, Gesundheit, Nachhilfe – nichts mehr übrig“, erklärt Martin Schenk, Mitbegründer der Armutskonferenz. Wenn es an allen Ecken und Enden knapp wird, wird vor allem bei den Lebensmitteln gespart. „Das ist schrecklich, die Mütter fangen dann an, nichts mehr zu essen, damit die Kinder etwas haben. Sie haben sonst keinen Spielraum“, so Schenk.