Novak Djoković und wie er die Welt sieht

“ Ist das nicht wunderbar”

Da wir uns bei profil ohnehin Tag für Tag mit den Schattenseiten der Welt auseinandersetzen müssen, starten wir in diesem Jahr mit der so schön futuristisch klingenden Zahl 2022 eine neue (Online-)Rubrik. Unmissverständlicher Titel: „Ist das nicht wunderbar?“ Meine Kollegin Ines Holzmüller, eine Grenzgängerin zwischen Faktenchecks und Netzwelt, sammelt die großen und kleinen Alltagsfreuden unserer zahlreichen Leserinnen und Leser. Was macht Ihr Leben schöner? Was bringt Sie durch graue Omikron-Tage? Auf welches (Lockdown-)Ritual können Sie nicht mehr verzichten? Schreiben Sie uns Ihren Good-News-Beitrag an [email protected], um Teil der neuen Kolumne zu werden.

Meine (aktuelle) Antwort ist so einfach wie einleuchtend: Laufen bei Minusgraden im Park, am besten mit heimischer Popmusik, die schon in Richtung Frühling weist. Aktuelle Empfehlung: der Kärntner New-Wave-Feingeist und Multiinstrumentalist Kevin Kostner alias Cherry Toast, der als Ein-Mann-Projekt bereits im Pandemiejahr 2021 seine „Spring Issue EP“ veröffentlicht hat. Anspieltipp: “Hollywoo Nights” – zu finden auch in unserer Spotify-Playlist.

Wir sehen uns im Park.

Philip Dulle