„Die Ukrainer haben gelernt, mit der Bedrohung zu leben“

profil: Was ist das Besondere an der aktuellen Situation?



Triebel: Seit Herbst 2021 hat Russland seine Truppen an der ukrainischen Grenze massiv aufgestockt, nicht nur im Osten, also in der Nähe des Donbass, wo es seit 2014 täglich Kämpfe gibt, sondern auch im Norden und auf der Krim. Dadurch wäre ein Mehrfrontenangriff möglich, rein theoretisch sogar auf die Hauptstadt Kiew.



profil: Droht ein neuer Krieg in Europa?



Triebel: Der Truppenaufmarsch ist eine deutliche Eskalation. Wichtig zu verstehen ist: Er kam nicht plötzlich, sondern ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die wir das ganze Jahr 2021 über beobachtet haben. Im Konfliktgebiet Donbass haben die Kämpfe im letzten Jahr wieder zugenommen, vor allem von Seiten der pro-russischen Separatisten. Es gab immer wieder russische Provokationen im Asowschen Meer, das sich Russland und die Ukraine teilen. Bereits im März und im April standen etwa 100.000 russische Soldaten an der Grenze. Sie wurden nur in Teilen abgezogen.



profil: Was wird jetzt passieren?



Triebel: Das hängt vor allem von den übergeordneten Zielen Russlands ab und diese sind bis jetzt noch nicht klar ersichtlich.



profil: Anders gefragt: Was will Putin?



Triebel: Moskau will offenkundig eine sichere Zukunft an den eigenen Grenzen. In punkto Abrüstungsgesprächen wäre es tatsächlich möglich, mit der Nato zu verhandeln und beispielsweise durchzusetzen, dass diese keine Mittelstreckenraketen in der Nähe Russlands stationiert. Wenn es aber Putins Ziel ist, die Ukraine dauerhaft zu destabilisieren und in die eigene Einflusssphäre zu ziehen, dann wird es schwieriger, die jetzige Lage friedlich zu lösen.



profil: Zumal die Ukraine als souveräner Staat selbst über ihre Zukunft entscheiden kann.



Triebel: Ja, und diese territoriale Integrität ist aus Sicht des Westens auch nicht verhandelbar. Über den Nato-Beitritt entscheidet am Ende nicht Putin, sondern die Ukraine und die Nato-Mitgliedsstaaten. Die Ukraine ist ein souveränes Land und das hat Russland in den 1990er Jahren in unterschiedlichen Verträgen akzeptiert. Die Annexion der Krim und der Donbass-Konflikt im Jahr 2014 hat die Uhren zurückgedreht. Seitdem ist ein Nato-Beitritt der Ukraine mittelfristig sehr unwahrscheinlich.