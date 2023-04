Babler will Fairnesspakt und direkte Konfrontation um SPÖ-Vorsitz

Wie Babler in dem - der APA vorliegenden - Brief schreibt, wäre es "ein starkes Signal der Gemeinsamkeit, wenn wir neben einem Fairnessabkommen bereits für diese Befragung auch ein Konzept für den Ablauf künftiger Mitgliederabstimmungen ausarbeiten". Unabhängig vom konkreten Ausgang der Befragung werde es die zentrale Aufgabe des/der künftigen Parteivorsitzenden sein, die in den letzten Jahren entstandenen Gräben zu schließen.

Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler wünscht sich ein Fairnessabkommen im Dreikampf um den SPÖ-Vorsitz. Gleichzeitig wirbt er in einem Schreiben an seine Kontrahenten Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil um ein gemeinsames Konzept für künftige Mitgliederbefragungen. Dabei soll es etwa direkte Debatten der Bewerber geben.

In der Arbeiterhochburg Steyr in Oberösterreich hat Babler am Dienstag seine "Basis"-Tour, quasi den parteiinternen Wahlkampf um den SPÖ-Vorsitz, gestartet und ist dort mit eben jener Basis auf Tuchfühlung gegangen. Er beschwor klassische rote Werte und warnte vor dem Blinken nach rechts: "Es bringt keinem Kind ein warmes Mittagessen, wenn man 27-mal die Balkanroute schließt". Sein Appell an die Genossen: "Holen wir uns diese SPÖ zurück."