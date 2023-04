Andreas Babler: „Links ist doch kein Schimpfwort!“

Deutsch trägt in seiner Funktion die Verantwortung. Aber wer das in den Hinterzimmern wirklich vergurkt hat, weiß ich nicht.

Will jemand das demokratische Element der Mitbestimmung diskreditieren?

Die SPÖ ist es nicht, aber was einige in den Hinterzimmern da aufgeführt haben, ist schon ein Kasperltheater. Der Prozess wäre nicht schwer zu erfinden gewesen, Nachbarländer haben fertige Modelle dafür.

Sie sagten: Die Mitgliederbefragung ist, wie sie ist. Was der Vorstand beschließt, pickt also?

Ich bin stolz, aus der Kommunalpolitik zu kommen. Man muss meine Vita kennen: Ich habe jahrelang in internationalen sozialdemokratischen Verbänden gearbeitet, bin in Österreich viel präsenter als andere und seit 35 Jahren SPÖ-Mitglied. Hans Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner sind vor einigen Jahren quer eingestiegen.

So, wie die Mitgliederbefragung im Vorstand formuliert wurde, ist es eine Kandidatur für beide Ämter. Ich habe die Fragestellung nicht entschieden – es ist eben so.

Laut Vorstand gibt es keine Stichwahl. Wenn Sie Zweiter werden und Platz eins keine absolute Mehrheit hat – braucht es eine zweite Mitgliederbefragung?

Babler

Ja, Sie werden sehen: Wenn das Ergebnis knapp ist, wird es keine Alternative zur Stichwahl geben. Wenn in einer Mitgliederbefragung das Argument sein soll, dass der erste Wahlgang zählt, dann wäre Norbert Hofer 2016 Bundespräsident geworden.

Haben Sie bei der letzten Mitgliederbefragung Pamela Rendi-Wagner gewählt?

Babler

Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr genau, ob ich den Zettel abgeschickt habe. Damals gab es ja keine weiteren Kandidaten. Das war eine andere Situation als diesmal.

Was war der größte Fehler der SPÖ in den letzten Jahren?

Babler

Die Partei zu vernachlässigen und nur als Wahlverein zu sehen. Ich halte wenig davon, nur kurzfristig zu schauen, dass man Wahlen gewinnt.

Das war zuletzt ja ohnehin nicht mehr so.

Babler

Das stimmt. Es braucht auch eine positive Streitkultur. Ich komme aus einer Generation, die inhaltlich harte Auseinandersetzungen geführt hat, aber am Ende eine gemeinsame Position vertreten hat. Diese Fähigkeit vermisse ich manchmal in der Führungsebene.

Wir würden Ihnen gern einige inhaltliche Fragen stellen, zur Einordnung: Ist eine Arbeitszeitverkürzung gut, schlecht oder unrealistisch?

Babler

Arbeitszeitverkürzung ist eine Notwendigkeit. Ich bin für 32 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich. Die Menschen haben ein Recht darauf, dass ein Stück der Produktivitätsentwicklung an sie weitergegeben wird.

Mieten einfrieren: Ja oder nein?

Babler

Mietpreise bremsen und gleichzeitig den sozialen Wohnbau in die Höhe fahren. Die Politik muss in vielen Bereichen Regeln aufstellen, in denen sie es derzeit nicht tut.

Wohnen ist also für Sie kein Markt?

Babler

Dort, wo der freie radikale Markt so reinfahrt, bedarf es klarer Regeln. Es gibt ein Recht auf leistbares Wohnen, so wie es ein Recht auf Bildung gibt.

Tempo 100 auf der Autobahn?

Babler

Ja. Die Lebensgrundlage von Menschen zu erhalten, ist eine zutiefst soziale Verteilungsfrage. Übrigens gab es Übergewinne nicht nur am Energiemarkt, sondern auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel bei Lebensmitteln.

Und die würden Sie abschöpfen?

Babler

Ja, und damit gratis öffentliche Verkehrsmittel für untere Haushaltseinkommen finanzieren, den Rest kann man sozial staffeln.

Sollen Klimakleber bestraft werden oder würden Sie sich dazusetzen?

Babler

Aktionsprotestformen sind legitim. Ich habe Sympathien für alle, die den Menschen signalisieren wollen, wie dramatisch die Situation ist.

Begrüßen Sie es, dass die EU Waffen an die Ukraine liefert?

Babler

Jedes Land muss selbst entscheiden, was es tut. In Österreich sind sich alle Parteien einig, dass man keine Waffen liefert.

Österreich zahlt in der EU mit und enthält sich bei Abstimmungen bewusst konstruktiv.

Babler

Der Aggressor muss benannt werden: Russland. Es gibt ein Selbstverteidigungsrecht der Ukraine, das unterstützt gehört. Die Rolle Österreichs als neutraler Staat ist eine ganz andere als zum Beispiel die Rolle Frankreichs. Politisch ist Österreich nicht neutral, das Land muss die Abhängigkeit von Russland tatsächlich kappen. Die Sozialdemokratie müsste auch viel stärker die Anti-Putin-Bewegung in Russland unterstützen.

Aber sind Sie dafür, dass andere Länder zum Beispiel Kampfjets liefern?

Babler

Das passiert eh. Wenn Russland militärisch agiert, muss man militärisch antworten. Und das sage ich mit meiner pazifistischen Grundhaltung, mit der ich immer auf Abrüstung setze. Die Ukraine braucht jetzt unsere Unterstützung. Man muss unabhängig vom Angriffskrieg aufpassen, dass diese Diskussion nicht in Zukunft zum Automatismus führt, der bei einem Konflikt nur noch Militärpakts und Aufrüstung kennt.